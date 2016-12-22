Пентагон заявил об отсутствии данных о химоружии у сирийской оппозиции

В Пентагоне не располагают разведданными о наличии у сирийской вооруженной оппозиции в провинции Идлиб химического оружия. Об этом заявил министр обороны США Джеймс Мэттис, сообщает Reuters.

В конце августа в Минобороны России сообщали о готовящейся инсценировке химатаки в Идлибе. По данным Москвы, после инсценировки США и союзники должны были атаковать силы президента Сирии Башара Асада. В Белом доме позднее отмечали, что в случае новой химатаки Дамаску будет дан немедленный и соответствующий ответ. Россия 31 августа передала информацию о готовящейся химатаке в Организацию по запрещению химического оружия.

Северная провинция Идлиб находится под контролем боевиков и сирийской вооруженной оппозиции. Глава МИД России Сергей Лавров призывал уничтожить «террористический гнойник» в Идлибе. Российские военные самолеты 5 сентября нанесли удары по позициям террористов в Идлибе, уничтожив склады со взрывчаткой, беспилотниками и ПЗРК. Президент США Дональд Трамп призывал Москву, Тегеран и Асада не начинать боевые действия в Идлибе, так как они станут «серьезной гуманитарной ошибкой» и приведут к гибели сотен тысяч людей.