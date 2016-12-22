CNN узнал об определении США целей для ударов на случай химатаки в Сирии

Если сирийские власти начнут атаку с использованием химического оружия и Трамп отдаст приказ о нанесении удара по арабской республике, подготовленные разведкой США данные о целях оперативно передадут в Пентагон, выяснил CNN

Удар западной коалиции по Сирии в апреле 2018 года (Фото: Hassan Ammar / AP)

Американские специалисты по военной разведке составили предварительный список сирийских объектов, в которых, по их данным, Дамаск хранит химическое оружие и которые можно было бы поразить в случае, если президент США Дональд Трамп отдал бы приказ о новых ракетных ударах. Об этом CNN рассказали несколько американских чиновников.

Пока, как указал один из знакомых с ситуацией собеседников телеканала, решение о новых ударах по арабской республике не принято. Однако американские военные, по его информации, «могут очень быстро отреагировать», если сирийские власти начнут атаку с использованием химического оружия. В таком случае, как заметил источник CNN, сразу после получения соответствующего приказа от президента США собранные данные о предполагаемых целях передадут Пентагону.

Американские чиновники, по словам собеседников телеканала, крайне обеспокоены тем, что сирийские правительственные силы продвигаются к опорному пункту местной оппозиции — Идлибу. Там, по информации источников CNN, военные могут использовать против повстанцев химическое оружие, если оппозиционеры окажут им сопротивление и замедлят их продвижение по провинции.

В течение последних нескольких недель силы Башара Асада перебросили ближе к Идлибу военные вертолеты, рассказали каналу два источника в оборонной сфере. США, как указали в связи с этим собеседники CNN, обеспокоены тем, что в конечном итоге эта техника может быть использована для проведения химической атаки с использованием бомб, заполненных хлором.

Помимо этого, беспокойство у Вашингтона, как выяснил канал, вызывает то, что вооруженное наступление сирийских войск на город может привести к тысячам жертв. А это, как подчеркивают собеседники CNN, только усугубит гуманитарный кризис вдоль границы между Сирией и Турцией.

Ситуация в сирийском регионе продолжает накаляться на фоне сообщений о том, что США готовы нанести по арабской республике очередной удар, если Башар Асад отдаст приказ о применении против противников его режима химического оружия. Об этом, как писал 24 августа со ссылкой на свои источники Bloomberg, американская сторона уже предупредила Россию.

Москва в ответ на это заявила о том, что, по ее данным, в Сирии специально обученными боевиками при помощи британских спецслужб готовится инсценировка химатаки. Это, как уточняли в российском Минобороны, западные страны попытаются использовать для того, чтобы нанести по Сирии удар.​ Реагируя на это, Россия заявила, что развернула у берегов Сирии самую мощную эскадру за все время конфликта. На это также обратили внимание в НАТО.

США тем временем стянули в регион эсминец Ross с 28 крылатыми ракетами «Томагавк» на борту, эсминец ​The Sullivans, несущий 56 крылатых ракет, ударную многоцелевую атомную подлодку Newport News класса Los Angeles и другую военную технику.