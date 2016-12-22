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Белый дом пригрозил Асаду немедленным ответом в случае новой химатаки
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Белый дом пригрозил Асаду немедленным ответом в случае новой химатаки
Война в Сирии, 21:40
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Белый дом пригрозил Асаду немедленным ответом в случае новой химатаки
Белый дом выпустил новое предостережение для Дамаска, пригрозив незамедлительным ответом на возможную химатаку в Идлибе. Эта провинция остается одним из последних оплотов противников Асада в Сирии
Солдаты Свободной сирийской армии в провинции Идлиб   (Фото: AP)

Если в Сирии произойдет новая атака с использованием химического оружия, США и союзники дадут немедленный и соответствующий ответ. Об этом говорится в новом заявлении Белого дома, касающемся ситуации в провинции Идлиб.

В заявлении подтверждается ранее высказанное Дональдом Трампом утверждение, что подобная атака будет «безрассудной эскалацией и без того трагического конфликта» и поставит под угрозу жизни сотен тысяч людей. «Наша позиция остается неизменной: если президент Башар Асад вновь выберет путь использования химического оружия, США и союзники дадут немедленный и соответствующий ответ», — подчеркнули в Белом доме.

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Ранее с аналогичным предостережением Дональд Трамп обратился к властям России и Ирана, указав на опасность наступления в провинции Идлиб. «Русские и иранцы совершили бы серьезную гуманитарную ошибку, приняв участие в этой потенциальной человеческой трагедии… Не позволяйте этому случиться!» — заявил Трамп, комментируя сообщения о подготовке наступления лояльных Башару Асаду сил.

Провинция Идлиб на севере Сирии остается одним из немногих регионов страны, остающихся под контролем террористов и умеренной оппозиции. В Идлиб были эвакуированы различные формирования боевиков из других провинций, оказавшихся под контролем официального Дамаска.

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В конце августа российские военные сделали несколько заявлений о подготовке инсценировки новой химической атаки в Сирии. По версии Москвы, эта инсценировка должна спровоцировать новые удары США и союзников по силам Башара Асада. 31 августа данные о готовящейся инсценировке были переданы ОЗХО.

Последствия химической атаки в сирийской провинции Идлиб. Фоторепортаж Еще 4 фото
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Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Белый дом , Башар Асад , химатака
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