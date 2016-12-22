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Минобороны рассказало детали о подготовке инсценировки химатаки в Сирии
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Минобороны рассказало детали о подготовке инсценировки химатаки в Сирии
Война в Сирии, 13:29
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Минобороны рассказало детали о подготовке инсценировки химатаки в Сирии
В ближайшие двое суток в Сирии будет предпринята попытка инсценировки химической атаки, заявили в Минобороны России. Удар химическими боеприпасами планируется нанести из реактивных установок
Фото: Ammar Abdullah / Reuters

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков предупредил, что в Сирию прибыли англоязычные специалисты для инсценировки химической атаки против гражданского населения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, поступившем в РБК.

«Удар боеприпасами с отравляющими веществами планируется нанести в ближайшие двое суток из реактивных установок по населенному пункту Кафер-Зайта, расположенному в 6 км южнее Хабита», — говорится в сообщении.

По словам Конашенкова, крупные провокации в Сирии с использованием отравляющих веществ готовятся для резкой дестабилизации обстановки.

МИД предостерег США и их союзников от провокаций в Сирии
Политика

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков предостерег Вашингтон и их союзников от «новых опрометчивых шагов» в Сирии. По словам Рябкова, цели стран Запада в Арабской Республике — «и дальше раскачивать Сирию, не гнушаясь никакими приемами, и по-прежнему добиваться все новых и новых предлогов для того, чтобы ставить вопрос о смене власти в Дамаске». В этом, по словам чиновника, нет ничего нового.​ «Мы к такому развитию готовы, мы разоблачаем эти замыслы», — заверил замглавы МИДа, подчеркнув, однако, что история, в том числе недавняя, по его мнению, «похоже, ничему американцев не учит». «И сейчас опять мы видим серьезное нагнетание обстановки», — заметил Рябков.

Представитель ​российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков, сообщил, что несколько тысяч боевиков с бронетехникой и тяжелым вооружением ​готовят наступление на сирийские города Хама и Алеппо.

По словам Цыганкова, силы боевиков, сконцентрированные в районе Идлиба, продолжают регулярные обстрелы населенных пунктов. Лидер террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (ранее «Джабхат Ан-Нусра», запрещенная в России террористическая организация) Абу Мухаммад Аль-Джулани призвал боевиков к началу джихада против правительственных сил. «Число задержанных экстремистами и содержащихся в тюрьмах сторонников политического диалога превысило 500 человек. Несколько тысяч боевиков с тяжелым вооружением и бронетехникой сконцентрированы для наступления на Хаму и Алеппо», — говорится в сообщении российских военных.​

Конашенков уже предупреждал о подготовке имитации химатаки в Сирии. Он рассказал, что ее собирается провести спецгруппа боевиков, обученных британской частной военной компанией «Олива». При этом планируется сымитировать спасение пострадавших. Для этого в район Джиср Эш-Шугур, уточнил он, уже прибыла группа боевиков. Ранее они уже прошли обучение по обращению с отравляющими веществами. «На данных боевиков возложена задача имитировать спасение пострадавших от химоружия в облачении пресловутых «Белых касок», — подчеркнул Конашенков.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: химатака , Сирия , Минобороны
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