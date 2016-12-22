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Лавров призвал уничтожить террористический «гнойник» в Сирии
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Лавров призвал уничтожить террористический «гнойник» в Сирии
Война в Сирии, 18:05
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Лавров призвал уничтожить террористический «гнойник» в Сирии
Москва призвала срочно отделить вооруженную оппозицию в Идлибе от террористов и организовать операцию против последних. Именно там, по данным российского Минобороны, боевики при помощи британских спецслужб готовят провокацию
Сергей Лавров (Фото: Владимир Песня / РИА Новости)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал ликвидировать террористический «гнойник» в сирийском Идлибе. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, он сделал по итогам переговоров с главой МИД Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром.

Проблеме боевиков в этом регионе, по словам Лаврова, было уделено «главное внимание» на его переговорах с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу в Москве (они состоялись 24 августа). «По понятным причинам Идлиб — это последний крупный очаг террористов, которые пытаются спекулировать на статусе зоны деэскалации, держать в заложниках в качестве живых щитов гражданское население и подмять под себя вооруженные формирования, готовые к переговорам с правительством Сирии. Так что со всех точек зрения этот «гнойник» необходимо ликвидировать», — заявил министр.

В связи с этим, как отметил глава российского внешнеполитического ведомства, нужно «срочно отмежевать нормальных вооруженных оппозиционеров от террористов» и одновременно подготовить операцию против последних в Идлибе, «сделав все, чтобы минимизировать риски для гражданского населения».

Именно в этом регионе, по информации российских властей, специально обученные боевики готовят провокацию против сирийского правительства. Там, как отмечали ранее в МИДе и Минобороны, они собираются организовать инсценировку химической атаки, которую страны Запада впоследствии могут использовать для нанесения удара по Сирии.

НАТО сочло значительной российскую эскадру у берегов Сирии
Политика

Подобная провокация, как заметил Лавров, связана с желанием США не дать выгнать из Идлиба боевиков запрещенной в России террористической организации «Джабхат ан-Нусра». Этот регион сейчас является в Сирии зоной деэскалации. «Это еще началось с администрации [бывшего президента США Барака] Обамы, когда американцы всеми правдами и неправдами хотели вывести «Джабхат ан-Нусру» из-под удара», — заметил министр, подчеркнув, что впоследствии Штаты рассчитывали использовать террористов в борьбе «против [сирийского] режима».​

О готовности Вашингтона нанести по Арабской Республике новый удар, если сирийский лидер Башар Асад отдаст приказ применить против своего народа химическое оружие, 24 августа со ссылкой на собственные источники сообщил Bloomberg. На фоне этих сообщений обстановка у берегов Сирии в Средиземном море начала накаляться. Россия, как указывали в Минобороны, развернула там свою самую мощную эскадру за все время конфликта. Наращивание российских оперативных соединений ВМФ в регионе позже признали в НАТО.

Кроме того, в Средиземное море, как указывал затем официальный представитель российского военного ведомства, 25 августа вошел американский эсминец Ross с 28 крылатыми ракетами «Томагавк» на борту. В Персидском заливе, по информации Москвы, к тому времени уже находился другой эсминец США, ​The Sullivans, несущий 56 крылатых ракет.

В Североатланитческом альянсе, реагируя на это, стороны призвали к сдержанности.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Сирия , террористы , США Россия
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