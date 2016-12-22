Трамп предостерег Россию от «серьезной гуманитарной ошибки» в Сирии

Ее русские и иранцы, по мнению президента, могут совершить, допустив наступление властей Сирии на Идлиб — последний оплот вооруженной сирийской оппозиции. В результате таких действий могут погибнуть сотни тысяч людей, уверен Трамп

Фото: Manuel Balce Ceneta / AP

Президент США Дональд Трамп предупредил, что Россия и Иран могут совершить ​«серьезную гуманитарную ошибку» в Сирии, если допустят наступление армии сирийского лидера Башара Асада на последний оплот вооруженной оппозиции — провинцию Идлиб. Об этом глава Соединенных Штатов написал на своей странице в Twitter.

«Президент Сирии Башар Асад, — как заметил Трамп, — не должен безрассудно нападать на провинцию Идлиб». «Русские и иранцы совершили бы серьезную гуманитарную ошибку, приняв участие в этой потенциальной человеческой трагедии», — добавил он, заметив, что в результате подобных действий могут быть убиты сотни тысяч людей. «Не позволяйте этому случиться!» — обратился президент к властям России и Ирана.​

В настоящий момент Идлиб является в Сирии зоной деэскалации конфликта между правительственными войсками и противниками режима Асада. Провинция — последний оплот сирийской вооруженной оппозиции.

Однако помимо нее в регионе, по данным России, также разместились террористы. Так, 29 августа, российский министр иностранных дел призвал срочно отделить оппозиционеров в Идлибе от боевиков и организовать против последних операцию, чтобы уничтожить в арабской республике террористический «гнойник».

США, как уверены в Москве, всячески пытаются этому воспрепятствовать: террористов Штаты, по информации Лаврова, рассчитывают использовать в борьбе против сирийского режима.​ В связи с этим, как утверждали прежде в МИД России, Вашингтон грозит нанести по Сирии удар (аргументируя это ответом на применение Асадом химоружия против своих противников), а подготовленные боевики при помощи британских спецслужб готовят в Идлибе инсценировку химатаки.

В США, как писал 1 сентября со ссылкой на нескольких американских чиновников CNN, напротив обеспокоены тем, что, если оппозиционеры окажут сирийской армии сопротивление и замедлят ее продвижение по провинции, войска Асада могут применить химоружие. На случай, если это произойдет, как указывали собеседники телеканала, американская разведка уже определила цели, по которым Вашингтон мог бы нанести удар в ответ на действия сирийского лидера.