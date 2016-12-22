Путин заявил об отсутствии «двойного дна» в проекте «Северный поток-2»

Президент Владимир Путин заявил, что российско-европейские проекты, включая «Северный поток-2», имеют исключительно экономический характер и в них нет какого-либо «двойного дна». Об этом он заявил на совещании в МИДе российских послов и постпредов, сообщает корреспондент РБК.

По словам Путина, все деловые проекты, реализуемые совместно с Европой, носят исключительно коммерческий, экономически обоснованный характер.

«В них нет политической подоплеки, какого-либо «двойного дна», — сказал президент.

18 июля сенатор-республиканец Джон Баррасо внес в конгресс США законопроект, предусматривающий введение санкций против газопровода «Северный поток-2». Он пояснил, что санкции позволят членам НАТО избежать политических манипуляций со стороны России.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что из-за поддержки строительства газопровода Германия стала «заложницей» России. Канцлер ФРГ Ангела Меркель, отвечая на его слова, сказала, что Германия независима в своей политике. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что заявления американской стороны о «Северном потоке-2» и угроза введения санкций против участвующих в проекте европейских компаний являются «чистой воды идеологией».

По проекту «Северный поток-2» будет состоять из двух ниток, которые будут проложены от побережья России по дну Балтийского моря до Германии. Его протяженность составит 1,2 тыс. км, а мощность — 55 млрд куб. м газа в год.