Трамп назвал Германию «заложницей» России из-за «Северного потока-2»

Германия находится в энергетической зависимости от России, заявил президент США в Брюсселе. По его словам, НАТО необходимо обратить пристальное внимание на строительство газопровода «Северный поток-2»

Дональд Трамп (Фото: Joshua Roberts / Reuters)

Президент США Дональд Трамп публично раскритиковал Германию за поддержку строительства газопровода «Северный поток-2» во время визита в Брюссель, сообщают Reuters и Bloomberg.

По его словам, «очень грустно», что Москва будет поставлять газ Берлину за «миллиарды и миллиарды» долларов. «Германия — заложница России», — сказал Трамп.

По его словам, Берлин избавился от своих угольных заводов и закупает энергоносители в России, что делает его уязвимым. «Это неприемлемо», — подчеркнул президент США. По его словам, НАТО необходимо обратить внимание на этот вопрос.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, с которым встречался в Брюсселе Трамп, в ответ заметил, что в блоке есть разногласия по ряду вопросов, в том числе по строительству «Северного потока-2». «Сила НАТО в том, что, несмотря на эти различия, мы всегда могли объединиться вокруг нашей основной задачи и защищать друг друга», — сказал Столтенберг.

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода от российского побережья по дну Балтийского моря до Германии. Совокупная мощность объекта составит 55 млрд куб. м газа в год, протяженность — 1,2 тыс. км. Газопровод возводится под контролем компании Nord Stream 2 AG, крупнейшим акционером которой является «Газпром» (владеет 51%).

Предполагается, что «Северный поток -2» будет введен в эксплуатацию до конца 2019 года. Власти Швеции, Финляндии и Германии уже выдали разрешения на строительство и эксплуатацию «Северного потока-2», сейчас Nord Stream 2 AG ожидает согласия со стороны датского правительства.