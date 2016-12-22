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В конгресс США внесли законопроект о санкциях против «Северного потока-2»
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В конгресс США внесли законопроект о санкциях против «Северного потока-2»
Политика, 01:10
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В конгресс США внесли законопроект о санкциях против «Северного потока-2»

Сенатор-республиканец от штата Вайоминг Джон Баррасо внес в конгресс США законопроект, предусматривающий введение санкций против газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщается на сайте политика.

По словам сенатора, санкции против газопровода позволят странам НАТО избежать политических манипуляций и принуждения со стороны России. «Такие страны, как Германия должны сокращать объем природного газа, который они закупают у России, а не повышать его», — говорится в заявлении Барассо.

Ранее с критикой в адрес «Северного потока-2» выступал президент США Дональд Трамп. Он заявил, что из-за поддержки газопровода Германия стала «заложницей» России. Немецкий канцлер Ангела Меркель в ответ сказала, что страна не зависит от других государств в принятии решений.

После переговоров с президентом России Владимиром Путиным Трамп признал, что «Северный поток-2» — это выбор Германии. «Она (канцлер Германии Ангела Меркель) платит России миллиарды долларов. Это ее выбор, но поступать так, будучи в НАТО, довольно неудобно», — заявил он в интервью Fox News.

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Проект «Северный поток-2» включает в себя два газопровода из России в Германию, идущие по дну Балтийского моря. Его мощность составит 55 млрд куб. газа в год, а протяженность — 1,2 тыс. км. Строительство газопровода идет под контролем компании Nord Stream 2 AG, 100% акций которой принадлежат «Газпрому».

Разрешение на его постройку выдали власти России, Швеции, Финляндии и Германии. Ожидается, что «Северный поток-2» будет введен в эксплуатацию до конца 2019 года.

 

Теги: Конгресс США , Санкции , «Северный поток - 2»
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