В конгресс США внесли законопроект о санкциях против «Северного потока-2»

Сенатор-республиканец от штата Вайоминг Джон Баррасо внес в конгресс США законопроект, предусматривающий введение санкций против газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщается на сайте политика.
По словам сенатора, санкции против газопровода позволят странам НАТО избежать политических манипуляций и принуждения со стороны России. «Такие страны, как Германия должны сокращать объем природного газа, который они закупают у России, а не повышать его», — говорится в заявлении Барассо.
Ранее с критикой в адрес «Северного потока-2» выступал президент США Дональд Трамп. Он заявил, что из-за поддержки газопровода Германия стала «заложницей» России. Немецкий канцлер Ангела Меркель в ответ сказала, что страна не зависит от других государств в принятии решений.
После переговоров с президентом России Владимиром Путиным Трамп признал, что «Северный поток-2» — это выбор Германии. «Она (канцлер Германии Ангела Меркель) платит России миллиарды долларов. Это ее выбор, но поступать так, будучи в НАТО, довольно неудобно», — заявил он в интервью Fox News.
Разрешение на его постройку выдали власти России, Швеции, Финляндии и Германии. Ожидается, что «Северный поток-2» будет введен в эксплуатацию до конца 2019 года.