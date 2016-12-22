Лавров назвал «чистой воды идеологией» нападки на «Северный поток-2»

Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал «идеологией» заявления американской стороны о трубопроводе «Северный поток-2». Об этом он сказал в интервью Ларри Кингу для телеканала RT.

«В основе свободного рынка лежит честная конкуренция. И когда министр энергетики США Рик Перри заявляет, что проект «Северный поток-2» необходимо остановить, это уже никакая не экономика и не конкуренция, а чистой воды идеология», — сказал глава МИДа.

Он также сослался на слова президента США Дональда Трампа, который назвал российского лидера Владимира Путина конкурентом. «Я всегда верил в свободную конкуренцию», — заметил министр.

При этом Лавров добавил, что «идеологией» также является угроза введения санкций против европейских компаний, которые участвуют в проекте «Северный поток-2».

Ранее Трамп заявил, что Германия находится в энергетической зависимости от России, так как она поддержала проект «Северный поток-2». По его мнению, НАТО необходимо обратить внимание на закупку Германией энергоносителей в России.

В мае госсекретарь США Майк Помпео утверждал, что поставки Россией газа в Европу являются рычагом ее давления на другие страны. Он добавил, что необходимо действовать так, чтобы свернуть «Северный поток-2» и избавить Европу от зависимости.

При этом в Госдепартаменте США заявили, что западные компании рискуют попасть под санкции, если они инвестируют в этот проект. Позднее глава Минэнерго США Рик Перри заверил, что США прибегнут к санкциям в отношении европейских компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2», лишь в крайнем случае.

Тем не менее, в Кремле считают, что «Северный поток-2» несет экономическую выгоду, а все атаки на него являются проявлением недобросовестной конкуренции и попытками вынудить европейских покупателей приобретать более дорогой сжиженный газ.