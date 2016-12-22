Меркель ответила на слова Трампа о зависимости Германии от России

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ответ на слова президента США Дональда Трампа, который сказал, что Германия стала «заложницей» России, заявила, что объединенная страна независима в своей политике. Об этом она сказала журналистам в Брюсселе в преддверии саммита НАТО, сообщает Reuters.

«Я была частью Германии, когда она находилась под контролем Советского Союза», — сказала Меркель, имея в виду ГДР. — «И я очень счастлива сейчас, когда мы свободны и объединены». Канцлер отметила, что страна самостоятельно принимает решения и определяет свою политику и не зависит от других стран.

Ранее Трамп выступил с критикой по отношению к Берлину из-за того, что Германия поддерживает строительство газопровода «Северный поток-2». Он добавил, что ФРГ — это «заложница России», потому что Москва будет поставлять Германии газ за «миллиарды и миллиарды долларов». Американский президент также заявил, что его печалит данная ситуация.

В мае газета The Wall Street Journal со ссылкой на немецких, американских, и европейских чиновников сообщала, что Трамп во время встречи с Меркель настаивал на том, чтобы Германия отказалась от поддержки «Северного потока-2». Кроме того, американский президент предложил немецкому канцлеру начать переговоры США и Европейского союза по новому торговому соглашению. Собеседники издания рассказали, что Меркель не отказалась от поддержки строительства газопровода и предложила США «более тесное сотрудничество» в газовой сфере, в том случае, если Вашингтон откажется от введения пошлин на импорт стали и алюминия.

Видео: РБК

По проекту «Северный поток-2» будет состоять из двух ниток, которые будут проложены от побережья России по дну Балтийского моря до Германии. Его протяженность составит 1,2 тыс. км, а мощность — 55 млрд куб. м газа в год. Планируется, что газопровод будет введен в эксплуатацию до конца 2019 года.