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В Совете Европы призвали освободить Оюба Титиева
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В Совете Европы призвали освободить Оюба Титиева
Общество, 13:07
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В Совете Европы призвали освободить Оюба Титиева

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович написала письмо генеральному прокурору России Юрию Чайке, в котором призвала освободить находящегося под стражей главу грозненского отделения «Мемориала» Оюба Титиева, которого обвиняют в незаконном хранении наркотиков. Ее письмо опубликовано на сайте организации.

Миятович отметила, что содержание под стражей — это крайняя мера пресечения, которую необходимо использовать, когда другие ограничения не способны обеспечить интересы правосудия. «Вместе с тем я считаю, что необходимо принять решительные меры для обеспечения соблюдения его прав, в том числе путем его скорейшего освобождения из-под стражи», — говорится в ее письме.

По ее словам, государство должно создавать условия, благоприятные для работы правозащитников, не добавляя им «каких-либо ограничений». Миятович подчеркнула, что ранее о передаче дела Титиева из Чечни просили уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова и глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов.

«Сам факт того, что они занимали такую позицию, указывает на наличие сомнений в соблюдении прав г-на Титиева если дело останется в Чеченской Республике», — написала она.

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Титиева задержали 9 января, в его машине обнаружили наркотики и возбудили уголовное дело по ст. 228 УК России, после чего он был арестован судом в Чечне. В том же месяце правозащитник рассказал, что на него оказывают давление с целью получить признание, об этом он написал в письме президенту страны Владимиру Путину, главе Следственного комитета (СК) Александру Бастрыкину и директору ФСБ Александру Бортникову.

Глава СПЧ просил СК проверить обстоятельства задержания Титиева, но в ведомстве не нашли для этого оснований. В феврале Москалькова направила замминистра внутренних дел просьбу передать дело главы грозненского «Мемориала» в главное управление МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.

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В июле в СПЧ направили в Генпрокуратуру заключение экспертов, в котором они заявили, что сотрудники полиции могли превысить свои полномочия и фальсифицировать доказательства. В надзорном ведомстве поручили прокурору Чечни проверить эту информацию.

В том же месяце Верховный суд Чечни отказался переносить рассмотрение дела в другой регион, сославшись на нецелесообразность таких действий. Арест Титиева был продлен до 25 июля.

Теги: «Мемориал» , Совет Европы , Уголовное дело
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