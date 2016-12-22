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Суд в Чечне отказался перенести в другой регион рассмотрение дела Титиева
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Суд в Чечне отказался перенести в другой регион рассмотрение дела Титиева
Общество, 20:34
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Суд в Чечне отказался перенести в другой регион рассмотрение дела Титиева

Верховный суд Чечни отказался переносить в другой регион рассмотрение дела главы грозненского отделения «Мемориала» Оюба Титиева, сообщил РБК адвокат Петр Заикин.

«Да, действительно отказались. Такое решение они аргументировали нецелесообразностью переноса. Какой-то аргументации, основанной на законе, в данной ситуации я не увидел», — отметил защитник.

По словам Заикина, в ходатайстве о переносе рассмотрения дела указывалось, что глава Чечни Рамзан Кадыров высказывал мнение, что Титиев совершил преступление, и говорил об этом, как о доказанном факте.

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«Вряд ли найдется в Чеченской Республике человек, который позволит себе открыто высказать мнение, отличающееся от мнения Рамзана Ахматовича Кадырова», — пояснил Заикин.

Адвокат Илья Новиков сказал РБК, что суд продлил арест правозащитника до 25 июля. Он добавил, что решение, принятое Верховным судом Чечни, будет обжаловано.

«До тех пор, пока мы не исчерпаем все возможности, и на уровне Чечни, и на уровне Верховного суда России, мы не можем остановиться, потому что вопрос слишком серьезный», — подчеркнул он.

Главу грозненского отделения «Мемориала» Оюба Титиева задержали 9 января. После обысков в его машине обнаружили наркотики. Позже, 16 января, Титиев написал письмо президенту России Владимиру Путину, главе СКР Александру Бастрыкину и директору ФСБ Александру Бортникову, в котором рассказал о противоправных действиях сотрудников правоохранительных органов. Он заявил, что наркотики в его автомобиль подбросили полицейские, а также что на него оказывается давление.

4 июля Совет при президенте России по развитию гражданского общества правам человека сообщил, что Генпрокуратура поручила проверить дело Оюба Титиева после заключения СПЧ об отказе возбудить уголовное дело в связи с фальсификацией материалов следствия.

Теги: «Мемориал» , Чечня
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