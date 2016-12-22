Генпрокуратура поручила проверить дело Оюба Титиева после заключения СПЧ

Генпрокуратура поручила провести проверку по делу главы грозненского отделения «Мемориала» Оюба Титиева после заключения правозащитников, сообщает Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Провести проверку поручено прокурору Чечни.

Правозащитники направили в Генпрокуратуру заключение комиссии СПЧ по научно-правовой экспертизе дела Титиева. Оно касалось отказа возбудить уголовное дело в связи с фальсификацией материалов следствия. Титиев утверждал, что во время досмотра автомобиля ему подкинули пакет с наркотиками. При этом его машину останавливали два раза.

Комиссия обнаружила, что сотрудники полиции могли злоупотребить должностными полномочиями и превысить их, а также фальсифицировать доказательства вины.

В январе Следственный комитет не стал проверять обстоятельства задержания Титиева, так как не нашел для этого оснований. Письмо с просьбой о проверке председатель СПЧ Михаил Федотов отправил главе в СКР Александру Бастрыкину.

Руководитель грозненского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюб Титиев был задержан в Чечне 9 января. После этого, 16 января, Титиев написал письмо президенту России Владимиру Путину и главе СКР Александру Бастрыкину, в котором рассказал об оказываемом на него давлении и подброшенных наркотиках.