СК отказался проводить проверку задержания главы чеченского «Мемориала»

Следственный комитет не нашел оснований проводить доследственную проверку обстоятельств задержания главы регионального центра «Мемориал» в Чечне Оюба Титиева. Об этом сообщается на сайте Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Провести доследственную проверку ранее просил глава СПЧ Михаил Федотов. Тогда он отметил, что недопустимо преследовать человека за его правозащитную деятельность. Федотов подчеркнул, что государство «должно поддерживать, а не пытаться наказывать правозащитников».

В СПЧ отметили, что в СК не нашли оснований для доследственной проверки обстоятельств задержания главы чеченского «Мемориала».

В Совете при президенте отметили, что дело против Титиева было возбуждено по ст. 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или ​психотропные вещества). В машине правозащитника сотрудники правоохранительных органов обнаружили марихуану массой 206,9 г. Во вторник, 9 января, он был задержан. Глава чеченского «Мемориала» свою вину не признает.

В четверг, 11 января, Титиев был арестован на два месяца. В «Мемориале» отметили, что правозащитнику угрожали полицейские. Его адвокат Петр Заикин утверждает, что сотрудники Курчалоевского районного отдела полиции Чечни склоняли Титиева к самооговору и применяли угрозы к родственникам правозащитника. Министр правительства Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров назвал информацию об угрозе «полной ложью».