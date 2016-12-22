Кадыров ответил Госдепу на призыв освободить Оюба Титиева

Глава Чечни Рамзан Кадыров удивился призыву спикера Госдепа Хизер Нойерт освободить задержанного главу грозненского отделения «Мемориала» Оюба Титиева. Об этом Кадыров написал в своем Telegram-канале.

Кадыров написал, что Нойерт «невольно берет на себя функции судебной системы России, утверждая, что Ойуб Титиев находится в тюрьме по необоснованным обвинениям». Он подчеркнул, что глава чеченского «Мемориала» был задержан из-за того, что у него были обнаружены наркотики. Он добавил, что в Чечне «больше, чем кто-либо заинтересованы в объективном расследовании».

Нойерт 21 июня написала на своей странице в Twitter: «Мы призываем Россию освободить уважаемого правозащитника Оюба Титиева, который находится с января в чеченской тюрьме по безосновательным обвинениям, связанным с наркотиками».