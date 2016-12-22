В Приднестровье ответили на резолюцию ООН о выводе российских миротворцев

Российские миротворцы на территории Приднестровья занимаются обеспечением мира и безопасности, решение об их выводе нельзя принимать без мнения властей региона, сообщается на сайте МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР).
«Никакие решения об изменении формата миротворческой операции под эгидой России не могут быть приняты без учета мнения Приднестровья», — заявили в МИД.
Там добавили, что присутствие российских миротворцев в регионе отражено документально, а изменение формата миссии возможно только после того, как конфликт между Молдавией и ПМР будет урегулирован.
В министерстве также обратились к властям Молдавии с призывом сосредоточиться на «деятельной работе за столом переговоров».
Генассамблея ООН приняла резолюцию о выводе российских миротворцев из Приднестровья 22 июня. В поддержку документа проголосовали 64 страны, против — 15, еще 83 воздержались. В российском МИД назвали это решение ООН провокационным, отметив, что оно может подорвать «хрупкий прогресс» в урегулировании конфликта.
Российские миротворцы были размещены в Приднестровье после вооруженных столкновений между сторонами конфликта в 1992 году.