Додон предрек ухудшение отношений Москвы и Кишинева из-за резолюции ООН

Российско-молдавским отношениям будет нанесен ущерб из-за принятой Генассамблеей ООН резолюции по Приднестровью, считает глава Молдавии Игорь Додон. Документ призывает российских миротворцев покинуть непризнанную республику

Игорь Додон (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Президент Молдавии Игорь Додон считает, что резолюция Генассамблеи ООН о выводе российских войск из Приднестровья нанесет ущерб отношениям Москвы и Кишенева. Об этом он заявил в интервью «РИА Новости».

По его словам, резолюция направлена «исключительно на обострение ситуации в республике». «Резолюция будет только ухудшать позиции Кишинева, в том числе, с точки зрения скорейшего достижения политического урегулирования приднестровского конфликта», — считает Додон.

Ранее глава МИД Молдавии Тудор Ульяновский заявил, что Россия «не должна нервно реагировать» на резолюцию, так как в Кремле и ранее были в курсе требований Кишинева вывести российские войска из Приднестровья. «Приднестровский конфликт не является внутренней проблемой, а нарушением международного права третьей страной, которая разместила войска на нашей суверенной территории», — считает Ульяновский.

За резолюцию проголосовали 64 страны, против — 15, еще 83 воздержались. В резолюции, как пояснил министр иностранных дел Молдавии, содержится призыв ко всем странам четко соблюдать принципы Устава ООН. Вместе с тем, резолюции Генассамблеи не имеют обязательной силы, в отличие от решений Совета Безопасности ООН.

Россия направила миротворцев в Приднестровье в июле 1992 года после обострения ситуации в регионе. В настоящий момент там базируется оперативная группа российских войск, преемница 14-й общевойсковой армии.

В январе 2018 года спикер молдавского кабмина Андриан Канду назвал российских военных в Приднестровье «оккупационными силами» и пригрозил подсчитать ущерб от их присутствия в регионе за последние 25 лет. «Счет [потерь] будет измеряться в миллиардах долларов», — отмечал Канду, добавляя, что Кишинев пытается решить эту проблему в ООН.

Зампред комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин сообщал РБК, что эти обвинения в адрес Москвы прозвучали на фоне конфликта Додона и молдавского парламента. «Парламент использует надуманные обвинения, пытаясь сделать из России внешнего врага и делая такое соответствующие негативное позиционирование», — отмечал зампред. «Если в парламенте не понимают, то народ должен понимать, что миротворцы являются заслоном для предотвращения конфликта и эскалации со стороны экстремистов», — подчеркивал Швыткин.