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МИД прокомментировал принятие в ООН проекта резолюции по Приднестровью
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МИД прокомментировал принятие в ООН проекта резолюции по Приднестровью
Политика, 16:01
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МИД прокомментировал принятие в ООН проекта резолюции по Приднестровью

В МИД России назвали провокационным молдавский проект резолюции по Приднестровью о выводе российских войск из региона, который был принят 22 июня Генеральной ассамблеей ООН. Об этом говорится в размещенном на сайте российского Министерства иностранных дел заявлении.

В МИДе отметили, что «с трагических событий 1992 года» прошло не так много времени, но многие политики, и не только в Молдавии, позабыли, что «только благодаря своевременному вмешательству российских войск было прекращено кровопролитие на Днестре» и были созданы условия, чтобы начался процесс мирного урегулирования конфликта. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что на данный момент российские войска в Приднестровье остаются гарантом «мира и стабильности».

В Москве отметили, что принятие резолюции о выводе иностранных войск из этого региона может подорвать «хрупкий прогресс», который наметился в ходе процесса урегулирования приднестровского конфликта. В МИДе добавили, что и в самой Молдавии нет единства мнений по указанной резолюции.

«В связи с этим рассматриваем данную инициативу как откровенный рекламно-пропагандистский ход части политических деятелей в Кишиневе, стремящихся на почве разжигания антироссийских настроений заработать очки в преддверии приближающихся парламентских выборов», — заявили в Министерстве иностранных дел России. В ведомстве добавили, что рассчитывают на «ответственность международных партнеров» по вопросам действий в ходе «замороженных конфликтов», одним из которых является конфликт на Днестре. В Москве призвали «избежать деструктивных действий», которые могут помешать процессу урегулирования конфликта.

Российские миротворцы были направлены в Приднестровье в июле 1992 года, после того как конфликт перерос в вооруженные столкновения. На данный момент в Приднестровье находится оперативная группировка российских войск.

Генассамблея ООН приняла резолюцию о выводе войск России из Приднестровья
Политика

В пятницу, 22 июня, Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию «О полном и безусловном выводе зарубежных вооруженных сил с территории Республики Молдова», в которой упоминается российская военная группировка в Приднестровье. За принятие данного документа проголосовали 64 страны. Против его принятия выступили 16 государства, 83 — воздержались.

В субботу, 23 июня, молдавский президент Игорь Додон заявил, что принятая на Генассамблее резолюция о выводе российских войск из Приднестровья нанесет ущерб отношениям Кишинева и Москвы. Кроме того, он отметил, что данный документ «только ухудшит позиции» Молдавии в процессе политического урегулирования конфликта на Днестре.

Теги: Генасамблея ООН , Приднестровье , резолюция ООН
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