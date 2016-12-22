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Российские военные обнаружили химлабораторию боевиков в сирийской Думе
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Российские военные обнаружили химлабораторию боевиков в сирийской Думе
Операция в Сирии, 19:06
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Российские военные обнаружили химлабораторию боевиков в сирийской Думе

Российские военные обнаружили в сирийском городе Дума лабораторию боевиков, где производилось химоружие и хранились компоненты для его производства. Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия 24» специалист войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) России в Сирии Александр Родионов.

«В ходе осмотра города Дума была обнаружена химическая лаборатория и склад химикатов. При их осмотре специалистами войск радиохимической и биологической защиты обнаружены химические вещества, контролируемые Конвенцией о запрещении химического оружия», — рассказал Родионов. Он отметил, что были обнаружены такие вещества, как тиодигликоль, диэтаноламин, необходимые для получения сернистого и азотистого иприта. Родионов добавил, что на складе был найден также баллон с хлором. По его словам, он был «аналогичным использованному боевиками для постановки растиражированного фейкового сюжета».

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Предполагаемая химическая атака в городе Дума, произошла 7 апреля. О ней сообщили активисты организации «Белые каски». Позднее Всемирная организация здравоохранения также заявила о 43 погибших. Западные страны возложили ответственность за атаку на сирийское правительство. Дамаск все обвинения отрицает.

В Министерстве обороны России заявили, что видео, на котором были запечатлены жертвы предполагаемой химической атаки, постановочное. Также об инсценировке химатаки заявили в МИД России. Из-за возможного применения химоружия в Думе США, Великобритания и Франция нанесли удары по Сирии. 14 апреля агентство SANA сообщило, что в Восточной Гуте сирийская армия обнаружила лабораторию по производству токсичных веществ. Ее нашли во время проведения операции по зачистке освобожденной от боевиков территории
17 апреля эксперты Организации по запрещению химического оружия прибыли в Думу, чтобы выяснить, применялось ли химоружие в городе.

Видео: МИД РФ

Теги: химоружие , химатака , Сирия
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