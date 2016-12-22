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Минобороны нашло участников съемок видеоролика о «химатаке» в Сирии
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Минобороны нашло участников съемок видеоролика о «химатаке» в Сирии
Война в Сирии, 18:13
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Минобороны нашло участников съемок видеоролика о «химатаке» в Сирии
Видеоролик о химатаке 7 апреля в Восточной Гуте является постановочным, заявили в Минобороны. Российские военные нашли участников съемок и поговорили с ними
Игорь Конашенков (Фото: РИА Новости)

Минобороны России удалось найти участников съемки видеоролика о последствиях химатаки в сирийском городе Дума, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Он подчеркнул, что у России есть доказательства участия Великобритании в фабрикации данных о химатаке, говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК.

Конашенков напомнил, что основным доказательством химатаки является видеоролик, снятый в Думе активистами. Конашенков заявил, что участников ролика удалось опросить и выяснить у них подробности съемки «постановочного видео». Военным удалось найти двух людей, которые снялись в этом ролике — они имеют медицинское образование и работают в отделении скорой помощи, заявили в ведомстве.

По словам военных, 7 апреля в отделение скорой помощи больницы Думы были доставлены люди без следов поражения химическими веществами. Им начали оказывать первую помощь. В это время в госпиталь забежали «неизвестные люди» с видеокамерами. «Эти люди начали кричать, нагнетать панику и обливать всех водой из шлангов, выкрикивая, что все находящиеся поражены отравляющими веществами. Пациенты и их родственники в панике начали обливать друг друга водой», — сообщил представитель Минобороны. «После того как все это было заснято на видеокамеры, неизвестные лица быстро скрылись», — заявил Конашенков.

Представитель Минобороны подчеркнул, что Великобритания принимала прямое участие в инсценировке химатаки. «Сегодня в распоряжении российского военного ведомства имеются и другие доказательства, которые свидетельствуют о непосредственном участии Великобритании в организации этой провокации в Восточной Гуте... Нам достоверно известно, что с 3 по 6 апреля на представителей так называемых «Белых касок» оказывалось мощное давление именно из Лондона для скорейшего осуществления готовившейся заранее провокации», — заявил Конашенков.

Ранее 9 апреля о постановочном характере химатаки в Думе заявил постпред России при ООН Василий Небензя. Он упомянул о том, что оппозиционный журналист Асаад Ханна выложил на своей странице в соцсети Twitter видеоролик из Думы. На нем видно, как некий представитель «Белых касок» позирует на фоне кустарной бомбы с химоружием. «Постановочный характер этого действа не вызывает сомнений. Траектория предполагаемого попадания бомбы неестественна. Она пробила крышу и спокойно улеглась на деревянную кровать, нисколько ее не повредив. Ясно, что ее туда положили при подготовке к съемке», — отметил тогда Небензя.

Информацию о химатаке в Восточной Гуте, как утверждает Россия, распространяет гуманитарная организация «Белые каски». В российском Центре по примирению враждующих сторон в Дамаске предполагали, что действия «Белых касок» направлены на срыв установленного перемирия. «Вызывает удивление, что одни и те же представители западных стран верят вранью этих бесстыдных пособников террористов и боевиков», — заявляли в центре.

ВОЗ насчитала в Думе 500 пострадавших с симптомами химического отравления
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«Белые каски» также известны как «Сирийская гражданская оборона». Эта организация оказывает помощь мирным жителям Сирии, пострадавшим в боевых действиях. С 2012 года сотрудники организации, преимущественно местные жители, спасли более 95 тыс. человек, говорится на сайте организации. В ночь на 8 апреля активисты организации сообщили о применении химоружия силами Дамаска в Восточной Гуте. Позднее о химатаке также рассказала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), которая сообщила о 500 пострадавших и более 70 погибших из-за применения химоружия.

Авторы: Георгий Тадтаев, Инна Сидоркова.
Теги: Минобороны , Сирия
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