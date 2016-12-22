СМИ сообщили о найденной химической лаборатории боевиков в Восточной Гуте

В Восточной Гуте сирийская армия обнаружила лабораторию боевиков по производству химоружия, сообщает SANA. Ее нашли во время проведения операции по зачистке освобожденной от боевиков территории

Фото: Petros Karadjias / AP

Во время зачистки освобожденной от боевиков территории в Восточной Гуте бойцы сирийской армии обнаружили лабораторию по производству токсичных веществ, а также боевых снарядов, сообщает сирийское агентство SANA со ссылкой на военный источник.

Сообщается, что лаборатория боевиков была обнаружена в населенном пункте Афтрис. «Лаборатория, оставленная террористами в Афтрисе, оборудована для производства различных видов токсичных веществ и имеет все необходимое оборудование для изготовления порошков, используемых при изготовлении запрещенного оружия», — сказано в сообщении.

Видео: Youtube/SANA

По данным собеседника агентства, в лаборатории были хлор, защитное снаряжение, а также различные контейнеры для смешивания веществ. Агентство также публикует фотографии и видеозапись, на которых можно увидеть бутылки и контейнеры, противогаз и защитные костюмы, а также боеприпасы и снаряды.

В конце прошлой недели появились сообщения о якобы имевшей место химической атаке в городе Дума в Восточной Гуте. США, Великобритания и Франция возложили ответственность за нее на правительственные силы Сирии. Вашингтон, Лондон и Париж также пригрозили ответными мера за «химатаку».

Дамаск отвергает свою причастность. Москва заявила, что не нашла доказательств химатаки, а сообщения о ней назвала фейками. В марте Генштаб России предупреждал о готовящихся в Сирии постановочных химических атаках. Организация по запрещению химического оружия ведет проверку сообщениям о химатаке в сирийском городе Дума.

В пятницу официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что видеоролик о химатаке 7 апреля в Восточной Гуте является постановочным. За фабрикацией сообщений о химатаке, по его словам, стоит Лондон. Власти Британии назвали эти заявления «ложью». Вашингтон также отверг заявления российского Минобороны, заявив, что продолжает «с высокой степенью уверенности» считать, что за «химатакой» стоит Дамаск.