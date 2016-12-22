Как российские и мировые политики отреагировали на удары США по Сирии

В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция в ответ на предполагаемую химатаку в сирийской Думе нанесли удар по арабской республике. Реакция на произошедшее мировых и российских политиков — в обзоре РБК

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш

Призываю все страны проявлять сдержанность в этих опасных обстоятельствах и избегать любых действий, которые могут привести к эскалации проблемы, усугубив страдания сирийского народа. Недавние обвинения [в адрес сирийских правительственных войск] в использовании химоружия в Думе требуют проведения тщательного расследования. Выражаю поддержку представителям ОЗХО и их целям, которые заключаются в проведении необходимого расследования.

Президент США Дональд Трамп

Идеально исполненный удар был нанесен минувшей ночью. Лучшего результата и не могло быть. Миссия выполнена! Благодарю Францию и Великобританию за их мудрость и мощь их вооруженных сил.

Глава МИД России Сергей Лавров

Речь пойдет о том, как наши западные партнеры объясняют свои абсолютно неправомерные и неприемлемые действия. И президент США, и премьер-министр Великобритании, и президент Франции говорили о том, что у них есть неопровержимые факты того, что химическое оружие, во-первых, было применено в Думе, а, во-вторых, это сделал никто иной, как Башар Асад, отдав соответствующий приказ. Однако кроме информации из соцсетей и видео, достаточно смешного для специалистов, Запад ничем не обосновывает удар по Сирии.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй

Альтернативы военному удару западной коалиции по Сирии не было. Действия США, Великобритании и Франции являются сигналом для каждого, кто решит использовать химическое оружие. Речь идет не о вмешательстве в гражданскую войну, речь идет не о смене режима. Это ограниченные и целенаправленные удары, которые не должны привести к эскалации ситуации и жертвам среди мирного населения.​

Президент России Владимир Путин

Без санкции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, в нарушение Устава ООН, норм и принципов международного права совершен акт агрессии против суверенного государства, которое находится на переднем крае борьбы с терроризмом. Россия самым серьезным образом осуждает нападение на Сирию, где российские военнослужащие помогают законному правительству в борьбе с терроризмом.

Президент Франции Эмманюэль Макрон

Наш ответ будет ограничен ударами по объектам, которые, возможно, используются сирийским режимом для изготовления и использования химического оружия. Мы не можем терпеть обыденного использования химического оружия, которое служит непосредственной угрозой для сирийского народа и для нашей всеобщей безопасности. В этом и заключается смысл инициатив, выдвигаемых Францией в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций.

Президент Сирии Башар Асад

Эта агрессия не ослабит ​решимости сирийского народа в его борьбе с терроризмом. Действия США и их союзников приведут к усилению решимости сирийского народа и властей страны бороться и раздавить терроризм на каждом сантиметре своей родины.

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон

Приветствую новости об ударах британских военных по главным объектам по производству химического оружия в Сирии вместе с нашими союзниками из США и Франции. Мир един в своем отвращении к любому использованию химического оружия, но в особенности против мирных жителей

Президент Ирана Хасан Роухани

Игнорирование национального суверенитета страны представляет собой попытку, направленную на создание неспокойной и нестабильной обстановки в регионе. Агрессивный выпад трех стран против Сирии является практическим шагом для укрепления терроризма. Атака США, Великобритании и Франции произошла из-за того, что западные колониальные державы, поддерживающие терроризм, поняли: они потеряли контроль и доверие своего народа и мира.

Канцлер Германии Ангела Меркель

Мы приветствуем, что наши американские, британские и французские союзники, как постоянные члены Советы Безопасности ООН, взяли на себя ответственность в подобной форме. Военный удар был необходимым и соразмерным, чтобы поддержать эффективность международного бойкота применения химического оружия и предупредить сирийский режим от совершения дальнейших нарушений.

Президент Финляндии Саули Ниинистё

Действия западных союзников в Сирии были не только наказанием за химатаку в Думе, но и исполнением ранее обещанного предупреждения. <...> Если рассматривать ситуацию в Сирии в целом, удары, безусловно, не станут решением проблемы. Однако я надеюсь, что это (атака США, Великобритании и Франции. — РБК) хотя бы затормозит использование химоружия. Теперь необходимо следить за тем, кто и что говорит в сверхдержавах. <...> За кадром связь между крупными государствами работает лучше, чем это представляется общественности. Верю, там (между Россией и США. — РБК) уже идут переговоры, чтобы гарантировать: ничего такого, что может воспламенить большой огонь, по крайней мере случайно, произойти не сможет.​

Президент Турции Реджеп Эрдоган

Турция с самого начала открыто осуждала применение химического оружия в Сирии. Необходимо предотвратить насилие режима Башара Асада с применением как химического, так и обычного видов вооружения. Единственным путем обеспечения долгосрочного мира и стабильности в Сирии является политическое урегулирование конфликта.

Президент Украины Петр Порошенко

Точечный удар международной коалиции против объектов военной химической инфраструктуры режима Асада вынужденный, но оправданный шаг. Это справедливый ответ на факт совершения жестокого преступления против человечности — химической атаки в Думе 7 апреля, унесшей жизни десятков невинных людей. Украина призывает задействовать все возможные механизмы и инструменты ООН, в том числе Совет Безопасности, для предупреждения подобных преступлений диктаторских режимов в будущем.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг​

Все члены альянса выразили поддержку ударам по Сирии. Значительная информация свидетельствует о том, что за бесчеловечным применением химоружия в арабской республике стоит режим [Башара Асада]. Военное действие США, Великобритании и Франции было ограниченным и направлено только на объекты химоружия. Никакой альтернативы применению силы не было.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер

Великие державы несут большую ответственность. Здесь должен последовать первый шаг, это обязаны сделать Путин и Трамп по отношению к миру. Если Вашингтон и Москва не найдут пути друг к другу в сирийском вопросе, шансы на улучшение ситуации в арабской республике будут равны нулю.​

Верховный представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини