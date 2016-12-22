Сбербанк рассказал о судьбе займа UC Rusal

Компания UC Rusal, попавшая под санкции, пока не обращалась за помощью к Сбербанку. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф, передает корреспондент РБК.

«Нет проблем с обслуживанием. Все активы очень хорошо обеспечены и пока не вызывает никаких проблем их качество», — подчеркнул Греф.

9 апреля зампред правления Сбербанка Александр Морозов заявил, что общий размер рисков Сбербанка по попавшим под американские санкции компаниям составляет менее 2,5% активов.

Сбербанк является основным кредитором UC Rusal. После попадания в новый санкционный список США акции алюминиевой компании резко упали. В связи с этим она объявила о возможных технических дефолтах.

После этого швейцарская Glencore, крупнейший потребитель алюминия UC Rusal, объявила о форс-мажоре по контрактам на поставку по 50 тыс. т алюминия. Rio Tinto, другой крупный потребитель, также объявила о форс-мажоре по контрактам компании. Лондонская биржа металлов заявила о приостановке торгов алюминием компании.