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Reuters узнал об отказе японских компаний покупать у Rusal алюминий
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Reuters узнал об отказе японских компаний покупать у Rusal алюминий
Новые санкции США, 12:07
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Reuters узнал об отказе японских компаний покупать у Rusal алюминий
Японские компании начали поиск новых поставщиков алюминия из-за боязни попасть под санкции США и невозможности расплачиваться с Rusal долларами
Фото: Andrey Rudakov / Bloomberg

Крупнейшие закупщики алюминия в Японии отказались продолжать приобретать металл у российской компании Rusal, внесенной 6 апреля властями США в санкционный список (Specially Designated Nationals List, SDN), сообщает Reuters со ссылкой на свои источники в отрасли. Ранее Минфин США предупреждал, что партнеры компаний из SDN также могут попасть под действие санкций.

«Мы попросили Rusal прекратить поставки алюминия по нашим контрактам, так как не можем осуществлять платежи в долларах США и не хотим брать на себя риск попадания под вторичные санкции США», — пояснил Reuters сотрудник одного из японских торговых домов, пожелавший сохранить анонимность в связи с конфиденциальностью темы.

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Еще один хорошо осведомленный источник Reuters подтвердил, что и другие клиенты компании в Японии попросили прекратить поставки алюминия по аналогичным причинам.

Официальные представители сотрудничающих с Rusal японских компаний, в том числе Mitsubishi, Marubeni и Mitsui, отказались от комментариев, заявив, что не обсуждают этот вопрос с прессой. В то же время представитель Sumitomo признал, что компания обсуждает возможные пути альтернативных поставок алюминия.

РБК направил запрос в Rusal.

По данным Японской алюминиевой ассоциации, до сих пор страна закупала в России примерно 300 тыс. т алюминия, что составляет 16% его совокупного импорта. Опрошенные Reuters эксперты полагают, что японские потребители этого металла могут найти новых поставщиков в Австралии, Малайзии, Индии и на Ближнем Востоке, однако найти поставщиков алюминиевой продукции с добавленной стоимостью будет сложнее.

Цена на алюминий впервые за шесть лет поднялась выше $2300 за тонну
Экономика

10 апреля о приостановке торгов алюминием Rusal объявила Лондонская биржа металлов (LME), на которую приходилось около 10–20% продаж компании. 11 апреля Нью-Йоркская товарная биржа отменила разрешения на поставки металла брендов UC Rusal по фьючерсным контрактам. На фоне опасений возникновения дефицита алюминия цены на него резко пошли вверх. 12 апреля стоимость тонны алюминия на LME впервые с марта 2012 года перевалила за $2300. 16 апреля цена тонны алюминия впервые с сентября 2011 года поднялась выше $2400.

«Санкции оказались для нас полным сюрпризом, и у нас здесь почти что паника», — говорит один из собеседников Reuters.

Rusal на Гонконгской бирже подешевел со времен IPO в 8 раз
Бизнес

16 апреля стоимость акций Rusal на Гонконгской бирже рухнула более чем на 30%, опустившись до исторического минимума — 1,41 гонконгского доллара (HKD) за акцию. 17 апреля стоимость бумаг снижалась до 1,31 HKD, однако к закрытию торгов поднялась до 1,54 HKD, что на 8,45% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Акции американских компаний Alcoa Corp. и Century Aluminum Co. за минувшую неделю подорожали на 14% и 9,5% соответственно. Бумаги норвежской Norsk Hydro ASA, китайской Aluminium Corp. of China Ltd. и индийской Hindalco Industries Ltd. выросли примерно на 10%, по данным Bloomberg.

Автор: Евгений Калюков.
При участии: Светлана Бурмистрова.
Теги: Япония , алюминий , Rusal
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