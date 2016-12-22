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Акции UC Rusal упали до исторического минимума на Гонконгской бирже
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Акции UC Rusal упали до исторического минимума на Гонконгской бирже
Бизнес, 05:24
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Акции UC Rusal упали до исторического минимума на Гонконгской бирже
После старта торгов на Гонконгской бирже акции российской UC Rusal обвалились на 16%, достигнув исторического минимума по стоимости
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Утром в понедельник, 16 апреля, акции российской алюминиевой компании UC Rusal, попавшей под американские санкции, опустились до своего исторического минимума. Об этом свидетельствуют данные Гонконгской биржи.

Ценные бумаги UC Rusal дешевели на более чем 16% до 1,62 гонконгского доллара ($0,21). К 5:09 акции компании торговались на уровне 1,74 гонконгского доллара. В ходе торгов акции опустились до самой низкой стоимости с момента выхода на IPO в 2010 году. Тогда акции UC Rusal размещались по 10,8 гонконгского доллара.

Акции российской компании дешевеют на фоне ракетного удара США, Франции и Великобритании по Сирии, а также обещаний Вашингтона объявить в понедельник о новых санкциях против России. Ограничения будут касаться компаний, занимающихся поставками в Сирию, отмечала представитель США при ООН Никки Хейли.

Минфин США внес UC Rusal и ее основного владельца Олега Дерипаску в санкционный список SDN 6 апреля. Санкции подразумевают полную изоляцию компании от американской финансовой системы, в связи с чем компания объявила о возможных технических дефолтах.

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После этого крупнейший потребитель алюминия UC Rusal швейцарская Glencore объявила о форс-мажоре по контрактам на поставку по 50 тыс. т алюминия. Один из крупнейших потребителей алюминия UC Rusal — Rio Tinto также объявила о форс-мажоре по контрактам компании. Лондонская биржа металлов заявила о приостановке торгов алюминием компании.

​На ожиданиях дефицита алюминия цена тонны этого металла превысила $2300 (впервые за шесть лет).

Автор: Павел Казарновский.
Теги: UC Rusal , Гонконгская фондовая биржа
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