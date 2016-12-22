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СМИ узнали о форс-мажоре Glencore при поставках алюминия «Русала»
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СМИ узнали о форс-мажоре Glencore при поставках алюминия «Русала»
Новые санкции США, 21:53
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СМИ узнали о форс-мажоре Glencore при поставках алюминия «Русала»
Трейдер не будет исполнять обязательства по контрактам на поставку 50 тыс. т алюминия российского производства, сообщили Reuters и Bloomberg. Glencore — крупный покупатель алюминия у «Русала»
Фото: Simon Dawson / Bloomberg

Швейцарская компания Glencore объявила о форс-мажоре по контрактам на поставку 50 тыс. метрических тонн алюминия российского происхождения, передает Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. По данным Reuters, который также ссылается на осведомленного о ситуации собеседника, Glencore только планирует об этом объявить.

Glencore является крупным покупателем алюминия у «Русала». Накануне из совета директоров UC Rusal вышел гендиректор Glencore Айван Глазенберг, также трейдер отказался от сделки по обмену доли в UC Rusal на глобальные депозитарные расписки En+. В Glencore пояснили, что причиной стали наложенные на UC Rusal санкции США.

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Трейдер также заявил во вторник, что «оценивает позицию» по контрактам с российской компанией, которые касались покупки алюминия и глинозема.

В ответ на запрос РБК представитель Glencore отказался от комментариев. Помимо Glencore крупными покупателями алюминия UC Rusal являются японская Toyota, швейцарский Mechem SA, корейская LG International и самарский завод американской ALCOA (Arconics). Представители этих компаний не ответили на запросы РБК о работе с компанией, попавшей в санкционный список. По данным отчетности UC Rusal, на их долю приходится до 50% поставок компании.

Удар по UC Rusal: сколько потеряла компания от новых санкций США
Бизнес

В минувшую пятницу, 6 апреля, Минфин США опубликовал список российских компаний, бизнесменов, топ-менеджеров и чиновников, в отношении которых вводятся санкции. Среди них были En+ и UC Rusal, а также бизнесмен Олег Дерипаска. В понедельник акции UC Rusal на Гонконгской бирже подешевели вдвое, а торги бумагами En+ на Лондонской бирже были приостановлены (на Московской бирже Rusal потерял 20%, а En+ — 16%).

Совет директоров UC Rusal с момента объявления США о санкциях помимо Глазенберга покинули независимый директор Филип Лейдер, топ-менеджер «Реновы» Максим Гольдман и исполнительный директор ОНЭКСИМа Даниэль Вольф. С брендами компании отказались работать на Нью-Йоркской товарной бирже. Ее рейтинги отозвали агентства Fitch и Moody’s. 

Авторы: Андрей Гатинский, Светлана Бурмистрова.
При участии: Алина Фадеева.
Теги: UC Rusal , Glencore , алюминий
Главное
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