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Rusal на Гонконгской бирже подешевел со времен IPO в 8 раз
Новые санкции США, 11:44
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Rusal на Гонконгской бирже подешевел со времен IPO в 8 раз
Акции российской алюминиевой компании на Гонконгской бирже 16 апреля упали в цене почти на треть. Торги на Московской бирже также открылись снижением котировок
Фото: Александр Земляниченко / Bloomberg

Стоимость акций российской алюминиевой компании UC Rusal, внесенной 6 апреля Минфином США в санкционный список, продолжает падать. В понедельник, 16 апреля, в ходе торгов на Гонконгской бирже цена бумаг рухнула еще почти на треть. На пике падения стоимость акций опустилась до 1,41 гонконгского доллара (HKD) за штуку, что на 30,88% ниже уровня закрытия предыдущих торги (2,04 HKD).

Рыночная капитализация Rusal по данным Гонконгской биржи опустилась до 21,422 млрд HKD, или $2,728 млрд. Для сравнения: во время IPO, проведенного на Гонконгской бирже в январе 2010 года, Rusal оценили в $21,05 млрд, компания тогда привлекла $2,24 млрд, продав 10,6% акций.

Таким образом, по сравнению с 2010 годом стоимость Rusal после серии обвалов (только 9 апреля котировки бумаг в Гонконге упали более чем вдвое) сократилась в 7,7 раза.

Торги акциями Rusal на Московской бирже 16 апреля также начались падением. На минимуме стоимость бумаг снижалась до 16,11 руб., что на 23,3% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Минфин США внес UC Rusal и ее основного владельца Олега Дерипаску в санкционный список SDN 6 апреля. Санкции подразумевают полную изоляцию компании от американской финансовой системы, в связи с чем компания объявила о возможных технических дефолтах.

Цена на алюминий впервые за шесть лет поднялась выше $2300 за тонну
Экономика

10 апреля LME, на которую приходилось около 10–20% продаж UC Rusal, заявила о приостановке торгов алюминием компании. В среду, 11 апреля, Нью-Йоркская товарная биржа отменила разрешения на поставки металла брендов UC Rusal по фьючерсным контрактам.

12 апреля биржевая стоимость тонны алюминия на фоне опасений возникновения дефицита поставок впервые за шесть лет превысила $2300.

Авторы: Тимофей Дзядко, Евгений Калюков.
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