Песков установил ICQ после решения суда о блокировке Telegram

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что установил ICQ и пробует использовать этот мессенджер в качестве альтернативы Telegram. Об этом он сказал радиостанции «Говорит Москва».

«Пробуем пока», — сказал он.

Пресс-служба президента пользовалась Telegram для связи с журналистами и приглашений на селекторное совещание, отмечает радиостанция.

Ранее Дмитрий Песков говорил, что в Кремле используют Telegram и считают его «очень удобным», однако в случае блокировки готовы найти ему замену.

Советник президента по вопросам развития интернета Герман Клименко заявлял, что принятое Таганским судом решение о блокировке доступа к сервису Telegram не оставляет чиновникам выбора — они должны отказаться от его использования. Он добавил, что сам уже начал использовать ICQ.

В пресс-службе Министерства образования и науки сообщали, что ведение Telegram-канала ведомства остановлено. Директор департамента информации и печати МИДа Мария Захарова в свою очередь отмечала, что ведомство 13 апреля запустило свой канал в Viber.

Таганский районный суд Москвы постановил заблокировать на территории России доступ к сервису Telegram 13 апреля. После этого Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов доменные имена web.telegram.org и t.me. Также в него могут быть внесены telegram.org и IP-адреса серверов Telegram.

Основатель Telegram Павел Дуров говорил, что мессенджер намерен использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не потребуют никаких действий от пользователя. По его словам, «100-процентная доступность сервиса без VPN не ​гарантирована», а «в первые часы блокировки сторонние VPN/Proxy-сервисы могут быть перегружены и с большой вероятностью будут работать медленно».

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Владимир Крупенников позднее заявил, что в случае, если с полной блокировкой Telegram возникнут сложности, нижняя палата парламента может принять новые законы против VPN-сервисов.