Чиновники начали отказываться от Telegram

По словам советника президента Германа Клименко, он уже переключился на ICQ. В МИДе собираются перейти на Viber, а в Минобрнауки уже перестали вести свой Telegram-канал

Герман Клименко (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Советник президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко полагает, что принятое Таганским судом решение о немедленной блокировке доступа к сервису Telegram не оставляет чиновникам выбора — они должны отказаться от использования мессенджера.

«Мне кажется что для чиновников сейчас единственно верное решение — это прекратить использование Телеги и перейти на другие средства коммуникации», — написал Клименко на своей странице в сети Facebook.

Сам Клименко, по его словам, уже «убыл в ICQ».

«Представьте себе: как я, госчиновник, могу пользоваться ресурсом, который запрещен государственным же судом? Это, мягко говоря, нелогично», — заявил Клименко «РИА Новости».

После принятия судом решения о блокировке Telegram различные ведомства, ранее использовавшие в своей деятельности Telegram, начали переходить на другие каналы связи. Так, в Telegram-канале Следственного комитета появилось сообщение, что ведомство запустило свой канал в мессенджере TamTam группы Mail.ru.

В пресс-службе Министерство образования и науки РБК заявили, что ведение Telegram-канала министерства остановлено.

«Среди социальных сетей министерство использовало и возможности Telegram как одного из комфортных и удобных сервисов, ведя в нем канал об истории и развитии образовательной и научной среды нашей страны. Подчеркнем, что в своей информационной политике министерство всегда действует в строгом соответствии с законодательством и ведение канала остановлено. Выражаем надежду, что руководством данного сервиса будут приняты необходимые меры для соблюдения законодательства Российской Федерации», — пояснили в пресс-службе Минобрнауки.

Директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова сообщила РБК, что ведомство в пятницу, 13 апреля, запустило свой канал в Viber. «Я хочу ознакомиться с решением суда. Но уже сейчас понимаю, что мне будут нужны инструкции Роскомнадзора о том, как исполнять это решение и как чиновнику, и как руководителю пресс-службы госструктуры. Мы также должны ориентировать загранучреждения и работающих за рубежом дипломатов. Что касается межличностной коммуникации, я пользуюсь другими мессенджерами», — сказала Захарова.

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати информации Джамбулат Умаров в разговоре с корреспондентом РБК сказал, что сожалеет о блокировке Telegram. При этом Умаров отметил, что глава Чечни Рамзан Кадыров «один из самых законопослушных» граждан России, и его команда уважает решение суда и полностью ему подчинится.

Отвечая на вопрос РБК об использовании VPN для обхода блокировки, Умаров сказал, что «никаких обходных путей в политике Рамзана Кадырова нет».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что в Кремле пользуются мессенджером Telegram и считают его «очень удобным», однако готовы найти ему замену в случае блокировки.



«Будет очень жаль, если не будет найден консенсус. Пока, насколько мы понимаем, он не найден. Но закон есть закон, и, если он не будет соблюден и будут приняты соответствующие меры, будем искать альтернативу, которая наилучшим образом будет отвечать нашим потребностям», — сказал Песков.

На жизни простых россиян блокировка Telegram никак не отразится, уверен Герман Клименко. В свою очередь замглавы Минкомсвязи Алексей Волин в разговоре с корреспондентом РБК сказал, что «трагедии не свершилось». «Кто хочет, может пользоваться дальше Telegram​», — сказал Волин, отметив, что блокировку Telegram можно обойти, а VPN, с помощью которых это можно сделать, не запрещены.

​Обходить блокировки в Рунете запрещено законом, который вступил в силу 1 ноября 2017 года, пояснил РБК партнер юридической фирмы BMS Law Firm Тимур Хутов.

Контроль за соблюдением запрета возложен на Роскомнадзор. При этом пока для этого нет технической возможности, так как не готов единый реестр запрещенных ресурсов, пояснил Хутов.

По закону гражданам за обход блокировки грозит штраф в 5 тыс. руб. для должностных лиц — 50 тыс. руб, а для юрлиц — 500–700 тыс. руб. «При этом штрафы не распространяются на госорганы, органы местного самоуправления и операторов государственных информационных систем — подразумевается доверие к госслужащим», — указал юрист.

Соблюдение запрета очень сложно контролировать, и большая часть населения продолжает пользоваться анонимайзерами, отметил Хутов.

По его мнению,​ Telegram не понесет глобальных потерь после блокировки в России. «Конечно, он потеряет определенную долю пользователей, но российский рынок у Telegram не главный. Возможно некоторое падение котировок», — считает юрист.