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В Кремле заявили о готовности искать замену «очень удобному» Telegram
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В Кремле заявили о готовности искать замену «очень удобному» Telegram
Технологии и медиа, 12:38
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В Кремле заявили о готовности искать замену «очень удобному» Telegram
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сожаление по поводу возможной блокировки мессенджера. Но, по его словам, «закон есть закон»
Фото: Никита Попов / РБК

В Кремле пользуются мессенджером Telegram и считают его «очень удобным», однако готовы найти ему замену в случае блокировки, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Будет очень жаль, если не будет найден консенсус. Пока, насколько мы понимаем, он не найден. Но закон есть закон, и если он не будет соблюден и будут приняты соответствующие меры, будем искать альтернативу, которая наилучшим образом будет отвечать нашим потребностям», — сказал Песков.

Роскомнадзор подал иск об ограничении доступа к Telegram
Технологии и медиа

20 марта 2018 года Роскомнадзор дал руководству Telegram 15 дней на исполнение требований Федеральной службы безопасности (ФСБ) о передаче ей для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и обрабатываемых электронных сообщений, пригрозив, в случае отказа, обратиться в суд с запросом о блокировке мессенджера.

Установленный ведомством срок истек 4 апреля. В пятницу стало известно, что Роскомнадзор подал в Таганский суд иск об ограничении доступа к информационным ресурсам Telegram в России. В пресс-службе суда РБК пояснили, что никаких процессуальных решений по иску пока не принято, заявление передано на изучение судье.

Партнер юридического бюро «Падва и Эпштейн» Антон Бабенко в разговоре с РБК отметил, что, вероятнее всего, иск Роскомнадзора будет удовлетворен, так как действующее в России законодательство обязывает организатора распространения информации при использовании дополнительного кодирования электронных сообщений и (или) при предоставлении такой возможности пользователям предоставить ФСБ все необходимое для декодирования.

«Если компания Telegram Messenger LLP уведомляла Роскомнадзор о начале осуществления в РФ своей деятельности, то она берет на себя обязанности, предусмотренные российским законодательством, описанном выше. Таким образом, если Telegram Messenger LLP не обеспечила такую возможность, то закон был нарушен. Конечно, юридически верным решением в этом случае, было бы устранить все имеющиеся нарушения. Но если компания не согласна с содержанием закона в принципе, то ее следующий шаг в этом случае — обращение в Конституционный Суд РФ», — пояснил Бабенко.

Глава представляющей интересы Telegram правозащитной организации «Агора» Павел Чиков написал в своем телеграм-канале, что после ознакомления с иском компания подготовит возражения на него.

«Позиция Telegram остается прежней — требования ФСБ предоставить доступ к частной переписке пользователей не конституционны, не основаны на законе, технически и юридически не исполнимы. Следовательно, требование блокировки также не обоснованно», — разъяснил позицию юристов Telegram Чиков.

Дуров заявил о тщетности угроз блокировки Telegram
Технологии и медиа

20 марта Верховный суд отказал в удовлетворении иска Telegram о признании требования ФСБ незаконным. В тот же день основатель и глава мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что не поддастся на угрозы блокировки подконтрольного компании мессенджера.

Авторы: Владимир Дергачев, Евгений Калюков, Егор Губернаторов, Екатерина Костина.
Теги: Telegram , Дмитрий Песков
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