Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 62,48 60,85 EUR Нал. 77,38 75,08 USD Бирж. 61,95 -0,04 EUR Бирж. 76,40 -0,02 USD ЦБ. 61,43 -0,63 EUR ЦБ. 75,75 -1,01 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 8085,10 +399,80 MOEX 2175,16 -1,58% RTS 1104,51 -1,83% Brent 72,72 +0,72% DJIA 24453,33 -0,12% Nasdaq 7139,53 -0,01% FTSE 7264,56 +0,09%
В ОБСЕ призвали российские власти отказаться от блокировки Telegram
Лента новостей
Блокировке быть: как будет организован запрет Telegram в России 21:09, Технологии и медиа Американский эсминец с ракетами «Томагавк» вошел в Средиземное море 21:09, Политика СМИ анонсировали увольнение тренера «Барселоны» из-за проигрыша «Роме» 20:56, Спорт В Думе сменился самый богатый депутат 20:51, Политика Песков установил ICQ после решения суда о блокировке Telegram 20:49, Технологии и медиа Кто из российских депутатов заработал больше всего в 2017 году 20:42, Фотогалерея  Великобритания назвала гротеском слова о постановке химатаки в Сирии 20:30, Политика Доходы Сулеймана Керимова выросли в 230 раз 20:30, Бизнес В ОБСЕ призвали российские власти отказаться от блокировки Telegram 20:21, Политика Самой богатой из жен кремлевских чиновников стала Навка 20:14, Политика Макрон назвал Путину приоритеты политики Франции в Сирии 19:57, Политика Кто из российских министров заработал больше всего в 2017 году 19:48, Фотогалерея  СМИ узнали дату начала блокировки Telegram 19:39, Технологии и медиа Кремль объяснил увеличение дохода Путина в 2017 году почти на 10 млн руб. 19:35, Политика Актер Уилл Феррелл попал в больницу после аварии 19:23, Общество UC Rusal отказался от борьбы за контроль в «Норникеле» 19:22, Бизнес Британия обвинила Россию в производстве «Новичка» в течение «десяти лет» 19:17, Политика Rio Tinto объявит форс-мажор по контрактам Rusal из-за санкций США 19:09, Экономика Путин призвал соблюдать права уволенных работников 19:07, Общество В Греции освободили русскую осведомительницу убитой на Мальте журналистки 19:06, Общество Семь человек погибли в ДТП в Вологодской области 19:05, Общество Порошенко пообещал закончить АТО в Донбассе до конца месяца 19:05, Политика Хлопонин заработал почти в два раза больше остальных членов правительства 18:58, Экономика Mail.Ru Group заявил о росте числа новых пользователей «ТамТам» в 10 раз 18:57, Общество Доход главы администрации президента вырос в 26 раз за год 18:48, Политика Госдума допустила введение ограничений на VPN-сервисы из-за Telegram 18:47, Технологии и медиа Дворкович понадеялся на благоразумие США 18:46, Общество В Краснодаре умер участник «Comedy Баттл» Андрей Жмакин 18:45, Общество
В ОБСЕ призвали российские власти отказаться от блокировки Telegram
Блокировка Telegram, 20:21
0
В ОБСЕ призвали российские власти отказаться от блокировки Telegram

Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по свободе СМИ Арлем Дезир призвал российские власти отказаться от блокировки Telegram. Об этом сообщается на сайте организации.

«В последние годы Telegram стал важным каналом для распространения информации различными средствами массовой информации. Я призываю российские власти пересмотреть эту ограничительную меру и содействовать созданию свободной, независимой и разнообразной коммуникационной среды», — приводятся в сообщении слова Дезира. Он добавил, что обеспокоен решением суда заблокировать Telegram.

Блокировка смысла: о чем говорит решение суда по делу Telegram
Мнение

Также представитель ОБСЕ по свободе СМИ обратился к депутатам Госдумы, которые 12 апреля в первом чтении приняли законопроект о штрафе до 50 млн руб. для социальных сетей за отказ удалять недостоверную информацию. ​«Я призываю депутатов Государственной думы не поддерживать предлагаемые изменения, поскольку они ограничат свободу слова, свободу СМИ и не соответствуют международно признанным требованиям», — подчеркнул он.

«Небо на землю не упало»: чиновники о решении заблокировать Telegram Еще 2 фото
Фотогалерея

Решение о блокировке на территории России доступа к сервису Telegram Таганский районный суд Москвы принял 13 апреля. Позднее Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов доменные имена web.telegram.org и t.me. В реестр также могут быть внесены telegram.org и IP-адреса серверов Telegram.

Роскомнадзор назвал условие разблокировки Telegram
Технологии и медиа

Основатель Telegram Павел Дуров заявлял, что мессенджер намерен использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не потребуют от пользователя действий. Он отмечал, что «100-процентная доступность сервиса без VPN не ​гарантирована», а «в первые часы блокировки сторонние VPN/Proxy-сервисы могут быть перегружены и с большой вероятностью будут работать медленно».

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Владимир Крупенников заявлял, что в случае, если с полной блокировкой Telegram будут трудности, Госдума может принять новые законы против VPN-сервисов, с помощью которых можно обходить блокировки.

Теги: Telegram , ОБСЕ , Госдума
Главное
Макрон назвал Путину приоритеты политики Франции в Сирии Политика
Материалы по теме
Госдума допустила введение ограничений на VPN-сервисы из-за Telegram Технологии и медиа
Иван Бегтин Блокировка смысла: о чем говорит решение суда по делу Telegram Мнение
Госдума поддержала штрафы до 50 млн руб. за «фейки» в соцсетях Технологии и медиа
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.