В ОБСЕ призвали российские власти отказаться от блокировки Telegram

Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по свободе СМИ Арлем Дезир призвал российские власти отказаться от блокировки Telegram. Об этом сообщается на сайте организации.

«В последние годы Telegram стал важным каналом для распространения информации различными средствами массовой информации. Я призываю российские власти пересмотреть эту ограничительную меру и содействовать созданию свободной, независимой и разнообразной коммуникационной среды», — приводятся в сообщении слова Дезира. Он добавил, что обеспокоен решением суда заблокировать Telegram.

Также представитель ОБСЕ по свободе СМИ обратился к депутатам Госдумы, которые 12 апреля в первом чтении приняли законопроект о штрафе до 50 млн руб. для социальных сетей за отказ удалять недостоверную информацию. ​«Я призываю депутатов Государственной думы не поддерживать предлагаемые изменения, поскольку они ограничат свободу слова, свободу СМИ и не соответствуют международно признанным требованиям», — подчеркнул он.

Решение о блокировке на территории России доступа к сервису Telegram Таганский районный суд Москвы принял 13 апреля. Позднее Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов доменные имена web.telegram.org и t.me. В реестр также могут быть внесены telegram.org и IP-адреса серверов Telegram.

Основатель Telegram Павел Дуров заявлял, что мессенджер намерен использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не потребуют от пользователя действий. Он отмечал, что «100-процентная доступность сервиса без VPN не ​гарантирована», а «в первые часы блокировки сторонние VPN/Proxy-сервисы могут быть перегружены и с большой вероятностью будут работать медленно».

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Владимир Крупенников заявлял, что в случае, если с полной блокировкой Telegram будут трудности, Госдума может принять новые законы против VPN-сервисов, с помощью которых можно обходить блокировки.