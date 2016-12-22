Госдума поддержала штрафы до 50 млн руб. за «фейки» в соцсетях

Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафе до 50 млн руб. для соцсетей за отказ удалять недостоверную информацию, следует из размещенных в системе обеспечения законодательного процесса данных.

Владельцам соцсетей, суточная аудитория которых превышает 100 тыс. человек, предлагается ограничивать доступ к информации, разжигающей национальную, расовую, религиозную и другую ненависть, пропагандирующей войну и другие подобные сведения по заявлению пользователя. Если соцсеть или мессенджер не реагирует на заявление пользователя, говорится в законопроекте, то ресурс может быть оштрафован. Также в случае принятия законопроекта зарубежные соцсети будут обязаны создать на территории страны свои представительства и устанавливать специальную программу по просьбе Роскомнадзора, регистрирующую число пользователей и идентифицировать их через номера мобильных телефонов.

Законопроект был внесен депутатами от «Единой России» Сергеем Боярским и Андреем Альшевских в начале апреля. Он содержит более жесткие, чем в подобной инициативе от июля 2017 года, наказания. Тогда предлагалось обязать удалять подобную информацию соцсети с аудиторией от 2 млн человек и в случае отказа штрафовать в размере от 3 млн до 5 млн руб. для физлиц и от 30 млн до 50 млн руб. — для юрлиц. Внесение модифицированного законопроекта мотивировалось ситуацией вокруг информации о погибших в ТЦ в Кемерово в конце марта 2018 года.