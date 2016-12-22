Швеция предложила отправить в Сирию миссию по разоружению

Швеция предлагает отправить в Сирию миссию по разоружению, которая будет состоять из высокопоставленных лиц. Соответствующий проект резолюции Совбеза ООН был представлен 12 апреля, сообщает Reuters.

Эта миссия должна будет «раз и навсегда» разобраться со «всеми нерешенными вопросами использования химического оружия», говорится в сообщении.

Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) начнут работу в Сирии 14 апреля, они прибудут для расследования предполагаемой химатаки в городе Дума. Решение об отправке экспертов в Думу было принято 10 апреля.

По данным Сирийско-американского медицинского общества, в химатаке в ночь на 8 апреля погибли 49 человек, несколько десятков пострадали. Во Всемирной организации здравоохранения заявили о 43 погибших и 500 пострадавших в результате предполагаемой химатаки. США, Великобритания и другие страны Запада полагают, что химическое оружие применили силы, лояльные действующему президенту Башару Асаду.

Президент США Дональд Трамп пообещал принять меры против виновных в атаке и рекомендовал России готовиться к ракетному удару американцев по Сирии. Асад назвал это решение «агрессивными угрозами со стороны Запада», которые дестабилизируют обстановку не только в стране, но и во всем мире. Применение химического оружия власти Сирии отрицают.

Посол России в Ливане Александр Засыпкин заявил, что российские военные оставляют за собой право сбивать американские ракеты, если они будут запущены по Сирии. Днем 12 апреля Трамп заявил, что возможный удар по Сирии будет «скорым или не совсем скорым». В Белом доме и Пентагоне также отметили, что решение о военном ударе по Сирии пока не принято.