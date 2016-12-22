ОЗХО отправит своих специалистов на место предполагаемой химатаки в Сирии

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Что будет с рынком недвижимости под новыми санкциями

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В ЦБ допустили проблемы с инфраструктурой Мосбиржи на фоне падения рынка

Продавцы бытовой техники предупредили о пересмотре цен из-за курса рубля

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