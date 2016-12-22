ОЗХО отправит своих специалистов на место предполагаемой химатаки в Сирии

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) в ближайшее время направит свою миссию по установлению фактов в сирийский город Дума, где предположительно произошла химическая атака. Об этом говорится в релизе ОЗХО, поступившем в РБК.
После появления первых сообщений о применении химического оружия в Думе ОЗХО собирала и анализировала информацию из всех доступных источников, теперь исполнительный директор организации Ахмет Узюмджю принял решение отправить специалистов на место для «установления фактов, связанных с этими обвинениями».
В ОЗХО направили запрос сирийским властям с просьбой принять необходимые меры для развертывания миссии. «Это совпало с запросом от Сирии и России расследовать обвинения в применении химоружия в Думе», — отмечается в сообщении.
На месте предполагаемой химатаки уже побывали представители Сирийского общества Красного Полумесяца (СОКП), российские представители соответствующих служб, которые занимаются радиологической безопасностью, и не обнаружили «каких-либо следов применения химических веществ», заявил глава МИДа Сергей Лавров. Его заявления опубликовано в Telegram-канале ведомства.
Он отметил, что Россия предложит рассмотреть на Совете Безопасности ООН резолюцию, которая будет требовать проведения расследования. «Если нужны будут гарантии безопасности инспекторов ОЗХО, то они будут предоставлены», — сказал Лавров, отметив, что город Дума полностью освобожден от боевиков и контролируется сирийской армией, на месте находятся российское наблюдатели и военная полиция.
США обвинили в применении химоружия в Думе режим Башара Асада. Президент США Дональд Трамп говорил о том, что военный вариант ответа на действия сирийцев не исключается.