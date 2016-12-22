Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,98 61,51 EUR Нал. 78,90 76,02 USD Бирж. 62,98 +2,32 EUR Бирж. 77,72 +3,02 USD ЦБ. 62,37 +3,80 EUR ЦБ. 76,85 +4,97 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 6820,10 +77,40 MOEX 2167,71 +3,67% RTS 1088,50 -0,59% Brent 70,75 +3,13% DJIA 24450,34 +1,97% Nasdaq 7065,02 +1,65% FTSE 7266,75 +1,00%
ОЗХО отправит своих специалистов на место предполагаемой химатаки в Сирии
Лента новостей
Познер заявил о переносе программы с экс-главой Пентагона из-за Сирии 18:45, Политика Помощник Трампа по внутренней безопасности подал в отставку 18:43, Политика «Газпром» заявил об отсутствии планов по отказу транзита через Украину 18:40, Бизнес ЦБ заявил о передаче «Росгосстрахом» «подозрительных материалов» в МВД 18:34, Финансы ОЗХО отправит своих специалистов на место предполагаемой химатаки в Сирии 18:27, Политика В Подмосковье загорелся дом солиста группы Uma2rman Сергея Кристовского 18:20, Общество Что будет с рынком недвижимости под новыми санкциями 18:17, Недвижимость Суд в Москве продлил арест фигуранта «кокаинового дела» 18:16, Общество Пристансков возглавит совет директоров НМТП после ареста Магомедова 18:15, Бизнес Медведев после обвала на бирже назвал стабильной экономику России 18:01, Экономика Горбачев рассказал о «неумении» Путина и Трампа вести диалог 18:01, Политика Глава ФАС назвал удивительным отсутствие отзывов сделок из-за санкций 18:00, Политика Налоги и власти: почему курс биткоина рухнет на этой неделе 17:56, Крипто Домашнее задание: как строительство жилья поможет российской экономике 17:54, Мнение Жители Волоколамска подали иски к полигону «Ядрово» на 700 тыс. руб. 17:49, Общество Главный тренер СКА Олег Знарок покинет свой пост 17:48, Спорт Капитана российского судна «Норд» выпустили из СИЗО под залог 17:45, Общество Глава сибирской РАН пообещал Путину создать «Силиконовую тайгу» 17:43, Технологии и медиа Медведев рассказал Путину о «пестрой картине» развития страны 17:40, Политика Меркель назвала убедительными доказательства применения химоружия в Сирии 17:35, Политика «Транснефть» остановила работу магистрального нефтепровода из-за аварии 17:31, Бизнес Власти выделят на создание укороченной версии Sukhoi Superjet 6 млрд руб. 17:23, Бизнес «Нафтогаз» приступил к принудительному взысканию долга с «Газпрома» 17:21, Бизнес Тест: какая соцсеть исчезнет в 2018 году 17:12, РБК и Билайн Минприроды разрешит охотиться на больных чумой кабанов с вертолетов 17:04, Общество В ЦБ допустили проблемы с инфраструктурой Мосбиржи на фоне падения рынка 16:55, Экономика Продавцы бытовой техники предупредили о пересмотре цен из-за курса рубля 16:49, Бизнес Audi и Volkswagen повысили цены на автомобили в России 16:46, Бизнес
ОЗХО отправит своих специалистов на место предполагаемой химатаки в Сирии
Война в Сирии, 18:27
0
ОЗХО отправит своих специалистов на место предполагаемой химатаки в Сирии
На фоне нарастающего напряжения из-за ситуации с очередным применением химического оружия в Сирии специалисты ОЗХО готовятся отправиться в город Дума, где предположительно и произошла атака
Фото: Pierre Crom / Getty Images

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) в ближайшее время направит свою миссию по установлению фактов в сирийский город Дума, где предположительно произошла химическая атака. Об этом говорится в релизе ОЗХО, поступившем в РБК.

После появления первых сообщений о применении химического оружия в Думе ОЗХО собирала и анализировала информацию из всех доступных источников, теперь исполнительный директор организации Ахмет Узюмджю принял решение отправить специалистов на место для «установления фактов, связанных с этими обвинениями».

В ОЗХО направили запрос сирийским властям с просьбой принять необходимые меры для развертывания миссии. «Это совпало с запросом от Сирии и России расследовать обвинения в применении химоружия в Думе», — отмечается в сообщении.

На месте предполагаемой химатаки уже побывали представители Сирийского общества Красного Полумесяца (СОКП), российские представители соответствующих служб, которые занимаются радиологической безопасностью, и не обнаружили «каких-либо следов применения химических веществ», заявил глава МИДа Сергей Лавров. Его заявления опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Он отметил, что Россия предложит рассмотреть на Совете Безопасности ООН резолюцию, которая будет требовать проведения расследования. «Если нужны будут гарантии безопасности инспекторов ОЗХО, то они будут предоставлены», — сказал Лавров, отметив, что город Дума полностью освобожден от боевиков и контролируется сирийской армией, на месте находятся российское наблюдатели и военная полиция.

США обвинили в применении химоружия в Думе режим Башара Асада. Президент США Дональд Трамп говорил о том, что военный вариант ответа на действия сирийцев не исключается.

Авторы: Павел Казарновский, Анжелика Басисини.
Теги: Сирия , ОЗХО
Главное
Трамп отменил визит в Латинскую Америку из-за подготовки ответа по Сирии Политика
Материалы по теме
Меркель назвала убедительными доказательства применения химоружия в Сирии Политика
Иран пообещал «не оставить без ответа» атаку Израиля по сирийской базе Политика
Трамп отменил визит в Латинскую Америку из-за подготовки ответа по Сирии Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.