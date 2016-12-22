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В ОЗХО назвали дату прибытия миссии в Сирию
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В ОЗХО назвали дату прибытия миссии в Сирию
Война в Сирии, 19:02
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В ОЗХО назвали дату прибытия миссии в Сирию
Специалисты организации уже приехали в Ливан, сообщали ранее СМИ. Свою работу специалисты начнут в субботу. Им предстоит установить, было ли в сирийском городе Дума применено химоружие
Фото: Peter Dejong / AP

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) направила в Сирию миссию по установлению фактов, она прибудет в страну 14 апреля, говорится в поступившем в РБК сообщении организации.

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Фотогалерея

Эксперты организации уже приехали в Ливан, сообщали ранее российские информационные агентства, ссылаясь на военно-дипломатические источники. По их данным, «основная часть» экспертов ОЗХО прибудут 13 апреля, они направятся в Дамаск вместе с сотрудниками ООН.

Решение отправить специалистов международная организация приняла 10 апреля. Им предстоит установить, было ли применено в сирийском городе Дума химическое оружие. Организация попросила Дамаск принять необходимые меры для обеспечения работы миссии.

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Специалисты ОЗХО будут работать в условиях резкого обострения отношений вокруг Сирии. США, Великобритания и другие страны Запада считают Дамаск ответственным за применение химического оружия в городе Дума. Вашингтон рассматривает сценарий военного удара по ближневосточной стране. Сирийское правительство эти обвинения отвергает. Президент страны Башар Асад заявил, что они основаны на сфабрикованных данных. Москва, заявила представитель российского МИДа Мария Захарова, считает угрозы в адрес Дамаска нарушением устава ООН.

Авторы: Георгий Макаренко, Андрей Гатинский.
Теги: ОЗХО , Сирия
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