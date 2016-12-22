Гатилов назвал ВОЗ безответственной из-за данных о пострадавших в Думе

Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) проявили безответственность при публикации данных о 500 пострадавших при предполагаемой химической атаке в сирийском городе Дума. Об этом заявил постпред России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов, сообщает ТАСС.

По его словам, ВОЗ сделала это заявление, когда в ситуации вокруг Сирии «возникла новая спираль напряженности». «Все мы слышали о возможных американских силовых ударах, и появление такого заявления фактически льет воду на мельницу тех, кто стремится к задействованию силовых сценариев в Сирии», — сказал дипломат.

По его словам, Россия потребовала от сотрудников ВОЗ предоставить источники информации, на основании которых было сделано заявление о 500 пострадавших. Также у организации просят предоставить данные, «в какие конкретно медицинские учреждения обратились все пострадавшие, кто подсчитывал их число, кто ставил диагноз».

В Генштабе России считают, что жители Думы «ничего не знают» о 500 пострадавших, говорилось в заявлении первого заместителя начальника главного оперативного управления Генштаба генерал-лейтенанта Виктора Познихира, поступившем в РБК.

По словам генерал-лейтенанта, военные врачи из российского Центра по примирению враждующих сторон не обнаружили в медучреждениях Думы пострадавших с симптомами отравления токсичными веществами, также не были найдены тела погибших. Российские военные также связались с представителями сирийского Красного Полумесяца и офисом координатора ООН в Сирии. Эти организации не подтвердили данные ВОЗ о пострадавших.

Сообщения о химатаке в Сирии усилили кризис в отношениях между странами Запада и Россией. Президент США Дональд Трамп пригрозил нанести ракетный удар по Сирии и призвал Россию приготовиться отразить «умные» американские ракеты. В Пентагоне заявили, что готовы предоставить американскому лидеру варианты военных действий в Сирии.

Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов сообщил, что российские войска ПВО, разведка и основные ударные силы приведены в готовность из-за возможного ракетного удара.

В район Ближнего Востока из США направилась ударная группа ВМС США во главе с авианосцем Harry S. Truman. Накануне российские самолеты по меньшей мере четыре раза подлетали к американскому эсминцу Donald Cook в территориальных водах Сирии. По словам Шаманова, появление корабля США «ни к какой панике в группировке ВМФ в Тартусе не привело».