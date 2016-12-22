СМИ сообщили о сближении российских ВКС с эсминцем США у берегов Сирии

Российские самолеты по меньшей мере четыре раза приближались к американскому эсминцу USS Donald Cook, находящемуся в территориальных водах Сирии, сообщает турецкое издание Hurriyet.
По информации издания, в настоящее время эсминец находится примерно в 100 километрах от сирийского порта Тартус, где расположена российская военно-морская база. Эсминец оснащен 60 ракетами «Томагавк».
The Washington Post ранее сообщила, что американский эсминец направился в восточную часть Средиземного моря после захода в кипрский порт Ларнака. Эсминец вооружен крылатыми ракетами «Томагавк». Именно этими ракетами США наносили удары по Сирии 7 апреля прошлого года по сирийской правительственной авиабазе в провинции Хомс в ответ на предполагаемую химическую атаку в провинции Идлиб.
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