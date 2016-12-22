США отправят ударную группу ВМС с авианосцем в Средиземное море

Возглавляемая авианосцем USS Harry S. Truman ударная группа ВМС США отправится 11 апреля из порта Норфолк, штат Вирджиния, в Средиземное море для развертывания на Ближнем Востоке и у берегов Европы. Это первая боевая миссия авианосца после 10-месячного ремонта. Об этом сообщает издание Star and Stripes.

В состав ударной группы помимо авианосца вошли ракетный крейсер USS Normandy и эскадренные миноносцы USS Arleigh Burke, USS Bulkeley, USS Forrest Sherman и USS Farragut. Позднее к группе присоединятся еще два миноносца USS Jason Dunham и USS The Sullivans. На кораблях находятся 6,5 тыс. матросов.

Эскадра заменит ударную группу во главе с авианосцем USS Theodore Roosevelt, которая в течение четырех месяцев находилась на Ближнем Востоке.

Ранее СМИ сообщили о сближении российских самолетов Воздушно-космических сил с американским эсминцем USS Donald Cook, который находится в территориальных водах Сирии.

Президент США Дональд Трамп отменил поездку на саммит Америк в Перу для подготовки ответа на предполагаемую химическую атаку в Сирии. По данным активистов, химатака произошла в сирийском городе Думе 7 апреля. Ее жертвами стали не менее 60 человек. Российский Центр по примирению враждующих сторон заявлял, что не обнаружил следов применения химоружия в городе.

