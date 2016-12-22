The Sun сообщила об отправке Юлии Скрипаль в военный госпиталь

Британский таблоид пишет, что пострадавшая от отравления россиянка Юлия Скрипаль находится в госпитале на территории военной базы. Накануне Скрипаль выписали из больницы и отправили в «безопасное место»

Юлия Скрипаль (Фото: личная страница Юлии Скрипаль в Facebook)

Выписанная из больницы россиянка Юлия Скрипаль находится в госпитале на военной базе. Об этом со ссылкой на источники сообщил британский таблоид The Sun.

Собеседник издания сказал, что это сделано «ради ее собственной безопасности, а также для контроля за здоровьем», так как все нюансы действия вещества неизвестны и новые последствия отравления могут проявиться в любой момент. По его словам, есть надежда, что показания пострадавшей скоро смогут пролить свет на то, кто мог отравить ее и ее отца.

Друг Скрипалей, пожелавший остаться анонимным, заявил журналистам, что отравителя вряд ли найдут, и он, «наверное, уже в Москве пьет водку».

Двоюродная сестра Скрипаль Виктория сказала РБК, что не знает, где сейчас находится Юлия, и никакой информации ей не предоставляют. «Меня даже на территорию посольства Великобритании в России не пускают забрать свой загранпаспорт, а отправили мне его вчера курьером. Вы думаете, они намерены со мной как-то связываться и что-то говорить? Конечно, ничего [не знаю]. Они со мной не хотят никак разговаривать», — заявила она.

Накануне Юлию Скрипаль выписали из больницы и, по данным СМИ, отправили в «безопасное место». Информацию о выписке подтвердила главврач больницы Кристин Бланшар.

Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в британском Солсбери 4 марта. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что против них применили нервно-паралитическое вещество «Новичок», а виновницей случившегося «с большой вероятностью» является Россия.

​Юлия Скрипаль пришла в себя в конце марта, ее отец вышел из критического состояния 6 апреля.