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Посол России заявил об отсутствии уведомлений о выписке Юлии Скрипаль
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Посол России заявил об отсутствии уведомлений о выписке Юлии Скрипаль
Отравление Скрипалей, 14:45
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Посол России заявил об отсутствии уведомлений о выписке Юлии Скрипаль

Российские дипломаты в Лондоне узнали о выписке Юлии Скрипаль из больницы из СМИ. Об этом посол Александр Яковенко сообщил «РИА Новости». Официальных уведомлений, по словам посла, не было.

Британские СМИ сообщили о выписке Скрипаль из больницы 10 апреля. Позднее эту информацию подтвердила главврач медучреждения Кристин Бланшар.

Юлию Скрипаль выписали из больницы
Политика

Скрипаль, по информации Би-би-си, находится в «безопасном месте». Посольство России в Великобритании потребовало доказать добровольность происходящего с Юлией Скрипаль.

Бывший сотрудник ГРУ России Сергей Скрипаль и его дочь попали в больницу 4 марта. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что против них применили нервно-паралитическое вещество «Новичок», и обвинила в случившемся Россию. Москва обвинения отрицает, требуя предоставить доказательства. Юлия пришла в себя в конце марта, ее отец вышел из критического состояния 6 апреля.

Теги: Сергей Скрипаль , Александр Яковенко
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