Москва потребовала доказать добровольность происходящего с Юлией Скрипаль

Посольство России в Великобритании потребовало от Лондона доказать добровольность происходящего с Юлией Скрипаль. Об этом говорится на странице дипведомства в Twitter.

«Мы поздравляем Юлию Скрипаль с ее выздоровлением. Но нам срочно нужны доказательства, что все, что с ней делается, происходит по ее собственной воле», — сказано в сообщении.​

О том, что Юлию Скрипаль, пострадавшую от отравления нервно-паралитическим веществом в британском Солсбери в начале марта, выписали из больницы, стало известно 10 апреля. Как сообщила главврач больницы Кристина Бланшар, отец Юлии экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль также идет на поправку. По данным Би-би-си, Скрипаль после выписки перевезли «в безопасное место».



Директор больницы в британском Солсбери о состоянии Юлии Скрипаль (Видео: Sky News / Twitter)



Ранее британские власти представителей России к Скрипалям не допустили, а племянница Сергея Скрипаля Виктория не смогла получить британскую визу. Sunday Times сообщала, что Скрипали могут переехать в США.