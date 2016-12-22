СМИ сообщили об эвакуации Юлии Скрипаль в «безопасное место»

Дочь экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия, пострадавшая от отравления в Великобритании, после выписки из больницы отправлена в безопасное место. Об этом сообщает Би-би-си.

Отмечается, что Скрипаль выписали из больницы накануне. Ее отец остается в медицинском учреждении, но его состояние стремительно улучшается.

Ранее 10 апреля телеканал Sky сообщил, что Скрипаль выпишут во вторник. Источник телеканала сообщил, что она должна была покинуть больницу накануне, но этого не произошло. Двоюродная сестра Юлии Скрипаль Виктория сообщила РБК, что видела сообщения на эту тему в СМИ, но не может дозвониться ни до посольства, ни до СМИ, чтобы узнать подробности.

Сергей Скрипаль и его дочь были госпитализированы в бессознательном состоянии 4 марта в британском Солсбери. Через несколько дней премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что против них было применено разработанное в СССР вещество «Новичок», и виновницей случившегося «с большой вероятностью» является Россия.

Юлия Скрипаль пришла в себя в конце марта, о выходе Сергея Скрипаля из критического состояния врачи сообщили 6 апреля.