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Юлию Скрипаль выписали из больницы
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Юлию Скрипаль выписали из больницы
Отравление Скрипалей, 12:15
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Юлию Скрипаль выписали из больницы
Дочь экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля выписали из больницы после отравления нервно-паралитическим веществом, заявила главврач учреждения Кристин Бланшар. Она указала, что Юлия Скрипаль не хочет, чтобы ее беспокоила пресса
Юлия Скрипаль (Фото: Личная страница Юлии Скрипаль / Facebook)

Юлию Скрипаль, пострадавшую от отравления нервно-паралитическим веществом в британском Солсбери, выписали из больницы. Об этом во время пресс-конференции заявила Кристин Бланшар, главный врач больницы, где Юлия и ее отец Сергей Скрипаль проходили лечение, трансляцию пресс-конференции в прямом эфире вел телеканал Sky News.

По ее словам, оба пациента очень хорошо реагировали на лечение, но Юлия поправлялась «немного быстрее».

«Юлию уже выписали из больницы. Она попросила СМИ уважать ее частную жизнь, и я хотела напомнить об этой ее просьбе», — сказала Блашар. По ее словам, выписка не означает, что лечение Юлии Скрипаль окончено, но говорит о «значительном прогрессе» в ее выздоровлении.

Глава медучреждения сообщила, что Сергей Скрипаль также идет на поправку.

«Хотя он поправляется медленнее, чем Юлия, мы рассчитываем, что его также смогут выписать из больницы после окончания лечения», — сказала Бланшар.

Видео: Sky News / Twitter

Говоря о том, чем отравили Скрипалей, Бланшар называла вещество «нервно-паралитическим» и высокотоксичным, а также указала, что оно влияет на деятельность нервной системы и вызывает тошноту и галлюцинации.

Незадолго до официального сообщения о выписке Юлии Скрипаль сообщал телеканал Sky News со ссылкой на источники. По данным Би-би-си, Скрипаль после выписки перевезли «в безопасное место».

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Юлия и Сергей Скрипаль попали в больницу Солсбери 4 марта, после того как были отравлены неизвестным веществом.

Спустя несколько дней премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что против Скрипалей было применено нервно-паралитическое вещество «Новичок», которое, предположительно, было создано в России. Москва свою причастность к отравлению Скрипалей категорически отрицает.

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В сознание Юлия Скрипаль пришла в конце марта, 5 апреля от ее имени британская полиция распространила заявление, в котором говорилось, что ее состояние «улучшается с каждым днем». На следующий день британские власти сообщили, что ее отец также вышел из критического состояния, однако неизвестно, находится ли он сейчас в сознании.

Представителей России к Скрипалям не допустили, а племянница Сергея Скрипаля Виктория не смогла получить британскую визу, чтобы въехать в Солсбери.

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Кроме того, британская Sunday Times сообщала, что Скрипалям хотят предложить переехать в США и сменить имена. Представители российского посольства, комментируя эту публикацию, указали, что таким образом Лондон хочет «спрятать концы в воду» в деле об их отравлении. В диппредставительстве назвали Сергея и Юлию Скрипаль «жертвами», которые «изолированы от общественности и собственной семьи».

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Сергей Скрипаль , Больница
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