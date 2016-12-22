Кремль прокомментировал падение акций российских компаний на фоне санкций

В Кремле внимательно наблюдают за ситуацией, сложившейся на рынках, где после введения новых санкций США в отношении российских компаний наблюдается падение их акций. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Это вопрос, который целиком и полностью находится в ведении правительства», — сказал он, отвечая на вопрос, должно ли государство поддерживать игроков, которые пострадали от введения санкций.

Песков также подчеркнул, что вырабатываются меры по минимизации последствий санкций. «В Кремле очень внимательно наблюдают за процессами на рынке и находятся в координации с правительством», — добавил он. По словам пресс-секретаря, правительство делает все необходимое для минимизации негативных эффектов от санкций.

Отвечая на вопрос, планирует ли президент России Владимир Путин проводить встречу с бизнесменами, которые попали в новый санкционный список США, пресс-секретарь заявил: «Пока в графике таких встреч нет». «Но это не значит, что они не могут появиться при необходимости», — заключил он.

В пятницу, 6 апреля, Минфин США ввел новые санкции в отношении ряда российских бизнесменов, чиновников и компаний.

Одна из компаний, против которой были введены санкции, UC Rusal ​Олега Дерипаски утром 9 апреля разместила на Гонконгской фондовой бирже сообщение о том, что холдинг может объявить технический дефолт из-за введенных против нее ограничений. Сразу после этого акции Rusal на Гонконгской фондовой бирже упали на 50%, на Московской бирже — на 22%. На Лондонской фондовой бирже после резкого падения акций другой компании Дерипаски En+ торги ими были приостановлены.

Новые санкции США негативно повлияли на российский фондовый рынок. Индекс Мосбиржи потерял 9%, индекс РТС — более 10%. Акции «Норникеля» упали на 13,35%, «Полюса» — на 13,24%, ВТБ — на 10,87%, котировки «Газпрома» снизились на 8,55%.