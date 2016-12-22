Rusal подешевел в два раза после объявления о санкциях

Акции UC Rusal Олега Дерипаски упали на 50% на фоне введенных США санкций, следует из данных Гонконгской фондовой биржи.
Капитализация компании на Гонконгской бирже по состоянию на 09:20 мск составляла 35,09 млрд гонконгских долларов, или $4,47 млрд. Падение стоимости акций на бирже превысило 50%.
Это произошло после того, как Rusal предупредил о риске технических дефолтов из-за ограничений Минфина США, хотя и заверил, что поддерживает выполнение всех своих кредитных обязательств.
Общее падение капитализации UC Rusal, исходя из данных биржи в Гонконге, с момента объявления новых ограничительных мер Вашингтона составило около $4,5 млрд.
UC Rusal Олега Дерипаски оказалась в числе российских компаний, в отношении которых Минфин США 6 апреля объявил о введении новых санкций. Кроме Rusal ограничения коснутся еще двух крупных активов бизнесмена — «Базового элемента» и EN+ Group. Падение акций последней на момент закрытия Лондонской биржи в пятницу, 6 апреля, составило 20,9%. В целом после объявления о введении ограничений в пятницу компании Дерипаски подешевели на $2,5 млрд.
Кроме того, на фоне опасений, что санкции против Rusal нарушат поставки алюминия на мировой рынок, цены на него на Лондонской бирже металлов выросли на 1,6%.