Российский фондовый рынок обрушился из-за санкций США

Индекс Мосбиржи теряет 9%, индекс РТС — более 10%. Лидерами падения стали акции компаний, чьи топ-менеджеры попали под санкции, а также металлургические компании и участники финансового рынка

Фото: Олег Яковлев / РБК

Акции российских компаний реагируют снижением на введение санкций Минфином США. В понедельник, 9 апреля, индекс Мосбиржи (бывший ММВБ) опустился на 9%, индекс РТС — на 10,7%.

Среди лидеров падения — компании, связанные с попавшими в пятницу под санкции США бизнесменами и госменеджерами. Акции UC Rusal (основной владелец — попавший под санкции Олег Дерипаска) обвалились по состоянию на 13:30 на 28,89% к открытию торгов, акции «Норникеля» (доля Дерипаски — 27,8%) — на 13,35%, акции золотодобывающей компании «Полюс» (принадлежит Саиду Керимова, сыну сенатора Сулеймана Керимова, также попавшего под санкции) — на 13,24%. Акции ВТБ упали на 10,87% (под санкциями — глава банка Андрей Костин), котировки «Газпрома» снизились на 8,55% (председатель правления компании Алексей Миллер также в черном списке Минфина США).

На торгах утром 9 апреля Московской бирже даже пришлось приостанавливать торги бумагами UC Rusal — их стоимость достигала минимума в 15,04 руб. за акцию, что на 46% меньше закрытия торгов в пятницу, 6 апреля. Был объявлен дискретный аукцион по бумагам Rusal в связи с падением стоимости акций более чем на 20% в течение десяти минут.

Впрочем, упали не только компании, связанные с новыми фигурантами санкционного списка Минфина США. Акции Сбербанка подешевели на 13,04%, «Роснефти» — на 11,04%, НОВАТЭКа — на 11,4%. Лидером падения к 13:30 стал «Мечел» — котировки металлургической компании обвалились на 31,99%.

Сильное снижение рынка вызвано паническими продажами, считает аналитик ГК «ФИНАМ» Cергей Дроздов. «История с санкциями была известна еще в пятницу, однако в пятницу никакой негативной реакции по широкому рынку не было. Вероятно, сегодня игроки переоценили ситуацию, на волне продолжающегося давления и снижения стоимости акций Rusal на Гонконгской бирже игра на понижение продолжилась», — предположил аналитик. Сильное падение акций Сбербанка может быть связано с тем, что Сбербанк является кредитором Rusal, считает Дроздов.

Рынок отыграется, как и происходит за любым паническим движением, уверена аналитик УК «Альфа-Капитал» Дарья Желаннова. «Однако говорить о конкретных цифрах и сроках пока рано. Как дальше будет развиваться ситуация, будет понятно, когда рынок немного успокоится и когда прояснится, какой будет риторика правительства и компаний Rusal и En+, чьи активы пострадали сильнее всего», — отмечает она. Утром 9 апреля вице-премьер Аркадий Дворкович заявлял, что власти готовы оказать помощь бизнесменам и компаниям, попавшим под санкции. Разрозненное падение котировок компаний, не попавших под санкции, может быть связано с тем, что игроки рынка реагируют на саму возможность распространения санкций и на них тоже, добавляет аналитик. «Рынок пытается понять, кто может быть следующим», — заключает Желаннова.

В пятницу Минфин США ввел новые санкции в отношении российских бизнесменов, менеджеров госкомпаний и чиновников. Они предполагают блокировку активов тех, кто попал в санкционный список, а также запрещают американским гражданам и компаниям вести любую экономическую деятельность с фигурантами. Основания для введения санкций — попытка Москвы подорвать западные демократии, объяснил Минфин США.

Среди тех, кто также попал под санкции, — глава «Реновы» Виктор Вексельберг, член правления «Сибура» Кирилл Шамалов, председатель совета директоров «ЭнПиВи Инжиниринг» Игорь Ротенберг, партнер Алишера Усманова Андрей Скоч, чья семья владеет долей в аэропорте Внуково. В список также попали несколько российских компаний, в том числе крупнейшие публичные активы Дерипаски UC Rusal и En+ Group.

Самым большим падением на введение санкций в пятницу отреагировали бумаги компаний Олега Дерипаски — «Русал» и En+ по итогам торгов 6 апреля потеряли $2,85 млрд капитализации. На Московской бирже акции En+ Group обвалились на 17,93%, акции UC Rusal — на 17,73%. UC Rusal потеряла более 92 млрд руб. капитализации (около $1,6 млрд — до $7,4 млрд), в то время как суммарная стоимость акций En+ опустилась на $1,25 млрд, до $5,7 млрд.

По данным на понедельник, 9 апреля, Rusal подешевел в два раза после объявления о санкциях — акции компании на Гонконгской фондовой бирже упали на 50% после сообщения о возможности дефолтов, следует из данных площадки.