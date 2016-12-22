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На Лондонской бирже приостановили торги ценными бумагами En+ Дерипаски
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На Лондонской бирже приостановили торги ценными бумагами En+ Дерипаски
Новые санкции США, 11:35
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На Лондонской бирже приостановили торги ценными бумагами En+ Дерипаски
Вслед за падением акций UC Rusal на 50% на Гонконгской фондовой бирже спад показали и бумаги компаний Дерипаски на бирже в Лондоне. Причиной снижения стоимости стали введенные 6 апреля санкции Минфина США
Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

После начала торгов на Лондонской фондовой бирже стоимость депозитарных расписок на акции компании En+, попавшей в новый американский санкционный список, резко упала, после чего торги ими были приостановлены. До этого на бирже в Гонконге стоимость акций другой компании Дерипаски — UC Rusal упала более чем на 50%.

Сразу после открытия торгов в Лондоне и до приостановки стоимость ценных бумаг En+ упала почти на 25%, после чего последовало сообщение биржи о приостановке торгов.

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Угроза обвала котировок под влиянием американских санкций была особо отмечена в сообщении Лондонской фондовой биржи. «Биржа продолжает мониторинг ситуации и находится в коммуникации с британскими властями», — указывается в заявлении. Площадка напоминает, что участники торгов должны самостоятельно оценивать риски и принимать необходимые меры, чтобы избежать санкций.

Ранее, после открытия торгов в Гонконге, рыночная капитализация Rusal сократилась наполовину. Пиковое значение спада стоимости акций превысило 51%. Причиной тому послужило сообщение компании, что санкции американского Минфина могут привести к техническим дефолтам по кредитам. Вслед за предупреждением UC Rusal собственное заявление выпустила и En+. В ее документе также отмечается, что санкции США могут «оказать существенное неблагоприятное воздействие на бизнес и перспективы группы».

Кроме того, компания сообщила, что депозитарий ценных бумаг Citi приостановил работу с глобальными депозитарными расписками En+ после попадания компании в санкционный список. «Поздно вечером в пятницу компания была проинформирована о том, что депозитарий Citi приостановил операции по программам GDR En+ Group. Компания анализирует сложившуюся ситуацию с юристами», — говорится в заявлении.

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En+ и UC Rusal оказались в санкционном списке США вместе с основным владельцем Олегом Дерипаской. Помимо Дерипаски Минфин США наложил санкции на ряд прочих крупных российских предпринимателей. Это председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг, член правления «Сибура» Кирилл Шамалов, член Совета Федерации и бизнесмен Сулейман Керимов, председатель совета директоров «ЭнПиВи Инжиниринг» Игорь Ротенберг, генеральный директор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов и депутат Госдумы и совладелец «Металлинвеста» Андрей Скоч. Их в Вашингтоне сочли «олигархами» с тесными связями с Кремлем.

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Вместе с этим был опубликован и список российских компаний, на которые по решению американской администрации были наложены ограничительные меры. В их число помимо компаний Дерипаски вошли агрохолдинг «Кубань», «Евросибэнерго», «Газпром бурение» и ряд других. Согласно американскому законодательству, под риск санкций попадают и те компании, в которых доля собственности фигурантов санкционного списка составляет более 50%. В связи с этим в понедельник швейцарский машиностроительный концерн Sulzer объявил о выкупе более 15% собственных акций у «Реновы», после чего доля компании Вексельберга сократилась до 48,83%.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: En+ , санкции
Главное
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