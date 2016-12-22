Тулеев не планировал возглавить парламент Кемеровской области

Экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, ранее получивший мандат областного депутата, не собирается становиться спикером областного совета народных депутатов. Об этом РБК сообщил источник в ближайшем окружении Тулеева.

«Мандат получил, но спикером становиться не планирует», — заявил собеседник РБК. Источник «РИА Новости» также сообщил, что Тулеев не планирует становиться председателем законодательного органа Кемеровской области. «Разговоров про это нет, данных таких нет. В облсовете было два вакантных мандата уже давно, Тулееву действительно вручили один из них», — отметил источник агентства.

Тулеев в 2013 году возглавлял единый список кандидатов, зарегистрированный областным избиркомом, сообщили РБК в избирательной комиссии Кемеровской области. Пока Тулеев занимал пост губернатора, вопрос о передаче мандата не поднимался.

«После того как это условие отпало, был передан вакантный мандат депутата совета народных депутатов, и информация была направлена в Кемеровский областной совет народных депутатов», — подчеркнули в избиркоме. В пресс-службе областного совета народных депутатов не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть данные о получении Тулеевым вакантного депутатского мандата.

Тулеев объявил о своей отставке 1 апреля, спустя неделю после пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», где погибли 64 человека, в том числе более 40 детей. «Считаю для себя правильным, осознанным, единственно верным решением, потому что с таким тяжелейшим грузом на посту губернатора, ну, нельзя, морально нельзя», — заявил Тулеев в видеообращении к жителям Кузбасса. Врио губернатора стал вице-губернатор Сергей Цивилев.

После отставки за Тулеевым останутся резиденция, служебное помещение, право на помощника и ежемесячная выплата в 50 тыс. руб. Льготы были предоставлены Тулееву, поскольку в 2011 году ему присвоили звание «народного губернатора».