Уходит эпоха: сможет ли Тулеева заменить «варяг» без опыта в политике

Президент принял отставку главы Кемеровской области Амана Тулеева и назначил исполнять его обязанности недавно пришедшего в региональную политику Сергея Цивилева. Эксперты разошлись в оценке его будущего на посту главы региона

Аман Тулеев (Фото: Александр Кряжев / РИА Новости)

В воскресенье, 1 апреля, президент Владимир Путин принял отставку главы Кемеровской области Амана Тулеева, который возглавлял регион более 20 лет. Временно исполняющим обязанности главы области назначен вице-губернатор Сергей Цивилев.

Комментируя свое назначение, Цивилев сказал, что вступает в должность «в тяжелый момент», и пообещал, что виновные в пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» не будут «выгорожены или спрятаны».

В понедельник, 2 апреля, Тулеев будет приглашен в облсовет Кемеровской области, где полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло представит депутатам и.о. губернатора Сергея Цивилева, сообщил РБК федеральный чиновник. Полпред поблагодарит Тулеева за работу, добавил он.

Тулеев стал первым главой региона, ушедшим в отставку в 2018 году. Ранее источники РБК сообщали, что Кремль не планирует массовой смены губернаторов, но речь может идти «о точечных заменах».

«О​н сделал все, что мог»

Аман Тулеев решил уйти в отставку 31 марта, рассказал РБК федеральный чиновник. «Он обратился к президенту, и президент сразу ее принял», — уточнил собеседник РБК. Инициатором отставки был сам Тулеев, сказал РБК источник, близкий к Кремлю.

В Кремле, по словам федерального чиновника, понимали, что для Тулеева пришло время уходить, но предполагалось, что «он уйдет в мае». Тулеев тоже «понимал, что пора уходить», говорит собеседник РБК. «А дальше совпали интересы», — сказал федеральный чиновник.

После трагедии в «Зимней вишне», унесшей жизни 64 человек, Тулеев почувствовал, что отношение жителей региона к нему «качнулось» в негативную сторону, и в дальнейшем оно могло ухудшиться еще больше, говорит собеседник РБК. К тому же полноценно руководить регионом Тулееву, особенно сейчас, мешает состояние здоровья, добавил источник РБК: «Сил у Тулеева немного. В течение недели после трагедии он сделал все, что мог. И совершил правильный шаг [подал в отставку]».

В день отставки губернатора Путин позвонил ему и поблагодарил за многолетнюю работу.

«Встретился с семьями погибших, постарался решить вопросы с оказанием помощи. Еще раз приношу самые глубокие соболезнования. Но надо же жить, дальше жить. Жить, чтобы хранить память о тех, кого мы потеряли», — сказал Тулеев в прощальном телевизионном обращении к жителям региона.

До отставки Тулеев был самым возрастным главой региона в России: 13 мая ему исполнится 74 года. В ​мае 2017 года глава Кемеровской области в Германии перенес операцию на позвоночнике. С 11 июня Тулеев проходил постоперационную реабилитацию в кемеровской больнице, затем был переведен в Москву. 12 августа Тулеев вернулся в Кемерово. 22 августа он вышел на работу — в инвалидной коляске.​

По словам близкого к региональным властям источника РБК и собеседника в одной из крупных компаний Кузбасса, Тулеев обсуждал возможность своей отставки еще летом 2017 года, однако в Москве решили не менять популярного губернатора до президентских выборов. «Губернатор болен, но его нахождение во главе региона сохраняет политический и внутриэлитный баланс», — говорил в октябре близкий к Кремлю источник РБК.

Последний из могикан Аман Тулеев родился 13 мая 1944 года в Красноводске Туркменской Республики. В начале карьеры работал стрелочником на железнодорожной станции Краснодар-1, потом поступил в Тихорецкий железнодорожный техникум, который окончил с отличием. В 1969 году стал начальником железнодорожной станции Мундыбаш Западно-Сибирской железной дороги, впоследствии дослужился до начальника Новокузнецкого отделения Кемеровской железной дороги. Политическая карьера Тулеева началась в 1985 году, когда он был назначен заведующим отделом транспорта и связи Кемеровского обкома партии. В том же году он вступил в должность начальника Кемеровской железной дороги. В 1990 году Тулеева избрали в Верховный совет РСФСР, а затем назначили председателем Кемеровского облисполкома. В 1991 году он баллотировался в президенты России, по итогам выборов занял четвертое место с 7% голосов. В 1996 был назначен министром по сотрудничеству с государствами — участниками СНГ. Кемеровскую область возглавлял с 1997 года.

Кемеровский социализм

Уход Тулеева с поста губернатора станет «концом эпохи», убежден глава холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. В ходе своего губернаторства Тулеев все в регионе «заточил под себя», без него в Кузбассе «всю систему придется демонтировать».

Тулеев был чрезвычайно популярен до последнего времени, говорит политолог-регионалист Ростислав Туровский. «Пусть он и был популистом, его политика была социально ориентированной, — заявил он РБК. — Он всегда гарантировал выплаты шахтерам зарплат».

Тулеев никогда не выходил из образа народного руководителя, считает политолог Константин Калачев. По его словам, Тулеев запускал в регионе «областные социальные программы, используя бюджетные и небюджетные возможности». Свой образ социально ориентированного руководителя Тулеев формировал, регулярно раздавая населению льготные продукты и товары первой необходимости — «от угля и кур до мелкого рогатого скота многодетным», поясняет Калачев. Элементы социализма в области старались сохранить «до последнего», считает политолог: «Было множество натуральных льгот, в том числе за счет обременения бизнеса».

«Бизнес не любил»

Местный бизнес относился к такой политике Тулеева негативно, говорят представители истеблишмента и подтверждают предприниматели. Из-за разного рода обременений «компании все больше перерегистрировались в других регионах, в Москве и Питере, чтобы защититься от этих налогов», говорит источник РБК в Совете Федерации. Тулеев «мог просто пальцем указать на компанию и заявить, что она платит за какой-нибудь социальный проект», поясняет собеседник. Наличие в регионе практики социальных выплат от бизнеса подтвердили РБК три источника в угольных компаниях Кузбасса.

По словам собеседника РБК, в одной из компаний, работающих в Кузбассе, предприниматели жаловались, что губернатор обязывал угольные компании заключать так называемые социальные соглашения. «Например, если городу нужны новые автобусы или задумано облагородить парк, то финансировать это, по мнению Тулеева, должен был не городской бюджет, а владельцы угольного бизнеса», — пояснил он.

В Кузбассе находится крупнейшая угольная шахта в России «Распадская», которая принадлежит Evraz Александра Абрамова, Александра Фролова и Романа Абрамовича. Добычу угля в регионе ведут также «Мечел» («Южный Кузбасс»), «Кузбассразрезуголь» (УГМК), СУЭК Андрея Мельниченко и Кузбасская топливная компания (КТК, контролирует Игорь Прокудин).

Причины отставки

На последних выборах главы региона, в 2015 году, Тулеев набрал 96,69% голосов. Однако после трагедии в «Зимней вишне» население стало относиться к нему по-другому, утверждает Минченко. ​Тулеев не приехал на место пожара — в его пресс-службе заявили, что кортеж губернатора только помешает спасательным работам. А когда в регион прибыл Владимир Путин, Тулеев попросил у него лично прощения за произошедшее, а также раскритиковал собравшихся на митинг в центре города кемеровчан. Все это было встречено в штыки населением, уверен политолог Калачев.

Тулеев нанес Кузбассу «общественную травму» своим поведением после пожара, считает глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Она обнажила рост напряженности между гражданами и властью, и федералам нужно было залечивать», — заявил он.

Кто возглавил Кузбасс Новому главе Кемеровской области 56 лет, он родился в Мариуполе. Цивилев окончил Черноморское высшее военно-морское училище им. Нахимова в Севастополе, дослужился до звания капитана третьего ранга. После увольнения с военной службы Цивилев поступил в Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов. Учебу он совмещал с руководством службой безопасности в санкт-петербургском филиале банка «Аэрофлот». В 1999 году получил диплом по специальности «Финансы и кредит». Во время учебы Цивилев создал юридическую компанию «Нортэк» (ликвидирована в 2013 году). В 2012 году Цивилев стал заместителем председателя совета директоров угледобывающей компании «Колмар». Она объединяет угледобывающие предприятия, трейдинговые и логистические компании и образует единый цикл добычи, обогащения и отгрузки высококачественного угля, добываемого на месторождениях Нерюнгринского района Якутии. К 2014 году Цивилев выкупил 70% акций «Колмара» и стал генеральным директором компании. Оставшиеся 30% принадлежали структурам миллиардера Геннадия Тимченко — через холдинг Gunvor Group и фонд Volga Resources Montlink Ltd. После назначения вице-губернатором Кемеровской области покинул руководящий пост в компании и передал свои акции «Колмара» жене.

Шансы Цивилева

Сергей Цивилев — «человек довольно тихий, скромный, интеллигентный», рассказал РБК источник, близкий к властям Якутии, где базируется компания «Колмар». «Назначение в Кузбасс для него было шоком, а уж тем более трагедия в «Зимней вишне», — сказал собеседник РБК. — Не думаю, что Цивилев был к такому готов, этим и объясняется его реакция».

27 марта на митинге после пожара в ТРЦ вице-губернатор публично обвинил одного из организаторов акции, Игоря Вострикова, в желании «попиариться». В ответ Востриков заявил, что «потерял в пожаре пятерых человек, из них трое — дети». После этого Цивилев на коленях попросил у митингующих прощения за произошедшее в «Зимней вишне».

Опрошенные РБК политологи разошлись во мнениях о том, каково политическое будущее врио губернатора Кузбасса. «Все зависит от его политического опыта — в публичной политике он в целом невелик», — сказал Виноградов. По мнению Минченко, среди плюсов нового главы региона — большой производственный опыт, знание угольной отрасли изнутри, понимание мотивации бизнеса. Кроме того, добавляет эксперт, нельзя сбрасывать со счетов его бизнес-связи с таким близкими к Кремлю людьми, как Геннадий Тимченко и председатель совета директоров «Трансмашхолдинга» и «Кузбассразрезугля» Андрей Бокарев, который продал ему акции «Колмара».

У Цивилева есть шанс «прижиться» в регионе, но ему будет непросто, убежден Минченко. «Новый врио лишен медового месяца с избирателями [из-за трагедии в «Зимней вишне»], и ему надо будет демонтировать тулеевскую систему чрезмерных социальных обязательств», — пояснил эксперт.

Политолог Калачев не видит Цивилева в качестве губернатора Кемеровской области. Свое мнение он объяснил тем, что у нового врио нет политического опыта и он не знаком с практиками лоббирования региональных интересов. «Сложная конструкция региональной власти, которую Тулеев выстраивал два десятилетия, строилась на отношениях патрон — клиент, а Цивилев на роль такого патрона не подходит: у него нет команды и нет времени на ее формирование», — поясняет эксперт. Кроме того, в Кузбассе местный лидер в течение десятилетий был ярким «харизматиком», а Цивилев вряд ли способен добиться такого уровня личной популярности, считает политолог.

Досрочные выборы губернатора Кузбасса пройдут в единый день голосования 9 сентября, как и выборы в Совет народных депутатов области.